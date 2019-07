Sclerosi multipla | studio sulla fluidodinamica del flusso venoso cerebrospinale

Nuova frontiera nella lotta alla Sclerosi multipla : scoperte cellule iper-produttive per il sistema nervoso : Delle cellule iper-produttive aprono una Nuova frontiera della ricerca per la lotta alle malattie del sistema nervoso centrale, tra cui anche la sclerosi multipla. Quelle in questione sono le cosiddette “cellule di Schwann“. Queste, insieme agli oligodendrociti, producono la mielina, una sorta di guaina protettiva che copre le fibre nervose. Mentre gli oligodendrociti lo fanno nel cervello e nel midollo spinale, le cellule di Schwann la ...

Cassiera con Sclerosi multipla licenziata - azienda revoca decisione : Cassiera con sclerosi multipla licenziata, azienda revoca decisione La donna 45enne, assunta come categoria protetta e con un figlio di 11 anni, aveva superato i 6 mesi di congedo per malattia e aveva ricevuto la lettera. Eurospin si scusa: “Licenziamento partito automaticamente, non essendo pervenuta richiesta di ...

CASSIERA AFFETTA DA Sclerosi MULTIPLA/ Eurospin revoca licenziamento : "Ci scusiamo" : CASSIERA AFFETTA da SCLEROSI MULTIPLA licenziata da Eurospin, l'azienda poi revoca la decisione: "Ci scusiamo". Le ultime notizie.

Eurospin revoca il licenziamento della donna affetta da Sclerosi multipla : La nota catena di discount ha contatto la Filcams Cgil per fissare un incontro con la donna e comunicare ufficialmente la revoca del suo licenziamento. Eurospin ha fatto marcia indietro. Stefania Grotta D'Auria, la cassiera di 45 anni affetta da sclerosi multipla e con un figlio piccolo licenziata dopo aver superato i sei mesi di congedo per malattia, potrà tornare a lavoro. Questa mattina, come riferiscono i sindacati, la catena di ...

Malata di Sclerosi multipla e con un figlio. L'azienda ritira il licenziamento : Eurospin ha ritirato il licenziamento della donna affetta da sclerosi multipla diagnosticata, per la quale è iscritta alle categorie protette, e con un figlio di 11 anni, che lavora come cassiera in un supermercato della catena a Vinci (Firenze). Lo si apprende da un tweet della stessa azienda. La donna si era vista recapitare nei giorni scorsi una lettera di licenziamento perché, con l’aggravamento della malattia, ha superato i sei mesi di ...

Firenze - licenziata donna con Sclerosi multipla : superati i sei mesi di malattia : "Mi aiutava a vivere meglio. Non solo dal punto di vista economico: mi faceva sentire uguale agli altri. Così per un po' riuscivo a dimenticare la mia malattia"

Malata di Sclerosi multipla e con un figlio - licenziata dopo 6 mesi di malattia : Una donna affetta da sclerosi multipla diagnosticata, a causa della quale è iscritta alle categorie protette, che lavora come cassiera in un supermercato Eurospin, e che è madre di un ragazzino di 11 anni, si è vista recapitare nei giorni scorsi una lettera di licenziamento. Il motivo sarebbe dovuto al fatto che, con l’aggravamento della malattia, ha superato i sei mesi di congedo per malattia. La vicenda - ...

Sclerosi multipla secondariamente progressiva : un programma per ridurre le cadute : In Gran Bretagna è stato eseguito uno studio per valutare l’efficacia di un programma per ridurre le cadute e rendere più sicura la mobilità delle persone con Sclerosi multipla secondariamente progressiva. I risultati hanno suggerito che le procedure valutate sono applicabili e accettate dai malati. Problemi di equilibrio, difficoltà di movimento e cadute sono problemi frequenti dei malati di Sclerosi multipla. Gunn e colleghi hanno ...

Una ricerca ha valutato l’associazione fra espressione del volto e scelte terapeutiche degli specialisti della Sclerosi multipla : Un gruppo internazionale di ricercatori ha valutato la relazione fra l’espressione che assume il volto degli specialisti della sclerosi multipla nel momento in cui prendono decisioni sulle cure e le scelte operate riguardo a queste ultime. I risultati hanno indicato che alcune espressioni, come aggrottare le sopracciglia e arricciare il naso, sono associate alle scelte terapeutiche. Le emozioni giocano un ruolo importante al momento di ...

Innovazione digitale : una nuova luce sulla Sclerosi Multipla : In Italia circa 122.000 persone sono affette dalla Sclerosi Multipla, patologia per la quale non esiste ancora una cura. La ricerca, pero`, non si ferma, e anche grazie agli strumenti digitali propone modalita` innovative per affrontarla. #nuovalucesullaSM e` la campagna di Roche che punta a dare visibilita` a questa tematica.Continua a leggere

Laura - malata di Sclerosi multipla - assiste al concerto di Vasco : Laura, malata di sclerosi multipla, assiste al concerto di Vasco Il cantante ha invitato la donna, affetta dalla malattia da 33 anni, come ospite d’onore per la data a Cagliari di ieri. Accompagnata dal personale medico, in un video appare sorridente mentre canta le hit della rockstar emiliana, di cui è fan da quando aveva ...

Al concerto di Vasco con la Sclerosi multipla : realizzato il sogno di Laura : E' stato lo stesso rocker a mobilitarsi, attraverso il personale del suo staff, per permettere ad una sua grande fan di...

La tecnologia digitale aiuta a fare nuova luce sulla Sclerosi multipla : al via la campagna #NuovaLuceSullaSM : Andare oltre farmaci all’avanguardia e offrire alle persone con sclerosi multipla (SM) strumenti digitali innovativi. Farle sentire protagoniste attive della ricerca e della sensibilizzazione su questa malattia cronica-infiammatoria che porta gradualmente alla disabilità. Questi gli obiettivi ambiziosi della campagna #nuovalucesullaSM promossa da Roche e presentata allo Spazio Edit di Milano che prende il via questa sera con un evento ...

Quali altre terapie - oltre a quelle per la Sclerosi multipla - assumono le persone con questa malattia? : Uno studio eseguito in Germania ha valutato Quali farmaci assumono i malati di sclerosi multipla, oltre a quelli indicati in questa patologia. Fra gli obiettivi della ricerca c’è stato quello di verificare le differenze, riguardo a tale aspetto, fra maschi e femmine. Dopo l’introduzione dei primi tipi di interferone beta negli anni ’90, si è assistito a un importante aumento di soluzioni terapeutiche che rendono oggi complesso l’armamentario ...