Sciopero dei trasporti oggi a Milano | le cose da sapere

Mercoledì 24 luglio Sciopero nazionale dei trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

C'è Sciopero dei penalisti - rinviato l'interrogatorio di Carola Rackete : L’interrogatorio della comandante di Sea Watch, Carola Rackete, fissato per domani mattina, è stato rinviato per lo sciopero dei difensori. I legali della tedesca, gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, hanno comunicato alla procura l’intenzione di aderire all’astensione degli avvocati penalisti. Il procuratore Luigi Patronaggio e l’aggiunto Salvatore Vella, che l’avevano convocata per ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno Sciopero dei mezzi pubblici a Milano : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Per difendere la privacy scatta lo Sciopero dei social network il 4 e 5 luglio : Larry Sanger, attivista web e co-fondatore di Wikipedia, (Foto: Ulli Winkler/ullstein bild via Getty Images) Il cofondatore di Wikipedia, Larry Sanger, lancia uno sciopero dei social network di due giorni, il 4 e 5 luglio 2019. Tramite Twitter, Sanger incita il popolo del web a scioperare al fine di ottenere un sistema decentralizzato non più in mano a pochi soggetti e in cui ognuno sia proprietario dei propri ...

Sciopero dei trasporti - Luglio "bollente" in città e per chi viaggia per 2 giorni di "blocco" : Attenzione al calendario: i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato due giorni di scioperi che paralizzeranno i...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Roma : Riguarderà solo i dipendenti di ATAC e durerà tutto il giorno, ma sarà rispettata la fascia di garanzia

San Carlo - Sciopero dei ballerini : salta la prima del Lago dei Cigni : Sciopera il corpo di ballo, salta la prima del Lago dei Cigni. Nonostante oggi nel lungo incontro intercorso tra i sindacati e la Fondazione, le trattative si siano svolte in un clima sereno e ci...

Sciopero dei metalmeccanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

Sciopero dei metalmeccanici : cortei a Milano - Firenze e Napoli : Sciopero di otto ore dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere a governo e imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. «Il Governo fa come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere applausi ma sta facendo affond...