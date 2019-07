Scientology | figli Tom Cruise indotti a odiare la madre' Retroscena choc su setta

"I figli di Tom Cruise sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre" - assicura Sam Domingo : Sam Domingo , la nuora del tenore Placido Domingo ed ex membro di Scientology , ha rivelato particolari choc sulla setta. La donna ha passato 22 anni nella setta di Ron Hubbard e ha vissuto a stretto contatto con Tom Cruise e gli altri adepti: “I figli di Tom sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre”, sostiene in un’intervista al Daily Mail.Da bambini i figli della 51enne hanno giocato spesso con Connor e Isabella, i ...

“Scientology? Hanno spinto i figli di Cruise a odiare la madre. E John Travolta con suo figlio in fin di vita chiamava lo spirito Thetan” : “I figli di Tom Cruise sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre”. Le rivelazioni choc sono di Sam Domingo, la nuora del celebre tenore Placido, che ha passato ben 22 anni nella setta fondata da Ron Hubbard. In un’intervista rilasciata al DailyMail la 51enne racconta di come i suoi figli (oggi di 22, 20 e 17 anni) quando erano bambini giocassero assieme a Connor e Isabella, figli di Cruise e della Kidman. Domingo ha spiegato che ...