Scherma | Mondiali 2019 | presentazione Italia spada femminile Un mix di giovani e

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia sciabola femminile. Squadra una garanzia - serve un guizzo nell’individuale : Grandi ambizioni nella gara a squadre di sciabola femminile per l’Italia ai Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Il quartetto formato da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi è stato infatti protagonista di un’ottima stagione e potrà conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. Le nostre portacolori hanno grande voglia di riscatto dopo aver sfiorato il bronzo ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia fioretto maschile. Grandi individualità e necessità di fare squadra : Rieccoli, i magnifici quattro. Pronti a sbancare pure Budapest, possibilmente sia nell’individuale che a squadre, perché questa è la “dolce” condanna del fioretto maschile, al pari di quello femminile. Il risultato massimo coincide con quello minimo. Mica facile restare sempre lì, in cima al podio, diversamente da quanto si può pensare. pic.twitter.com/lNkZBcyK9D — Alessio Foconi (@AlessioFoconi) January 18, ...

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : tre azzurrini in finale - tre azzurrine in top ten nella Scherma : A Drzonkow, in Polonia, si sono svolte oggi le qualificazioni maschili dei Mondiali di Pentathlon, che hanno visto passare all’atto conclusivo tre azzurrini dei quattro ai astri di partenza: avanti dal Gruppo A Giorgio Michel, 15° ed ultimo degli atleti qualificati direttamente alla finale mentre dal Gruppo B ottime prestazioni di Giorgio Malan, terzo, e Matteo Cicinelli, quinto. Non ce l’ha fatta purtroppo Stefano Frezza, 23° nel ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia spada maschile. Fari puntati sulla gara a squadre : L’Italia si presenterà con una squadra competitiva nella spada maschile ai Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Il quartetto azzurro è lo stesso che abbiamo visto in azione agli Europei di Düsseldorf ed è quindi formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Marco Fichera. Atleti che arrivano da una stagione positiva e potranno dire la loro in questa rassegna iridata. A livello ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia fioretto femminile. Azzurre - serve una grande prestazione corale nella gara a squadre : Il Dream Team va a caccia della vittoria perduta. Sembra impensabile, ma la squadra di fioretto femminile Italiana non è la principale candidata alla medaglia d’oro agli ormai imminenti Mondiali di Budapest. Nel ranking della FIE le Azzurre non sono nemmeno sul podio, visto che si trovano in quarta posizione dietro a Francia, Stati Uniti e Russia. Una posizione sicuramente poco avvezza ad una squadra che ha dominato per anni e che ha vinto ...

La guida ai Mondiali di Scherma Budapest 2019 : Mara NavarriaIrene VecchiAldo MontanoAlice VolpiElisa Di Francisca Alessio FoconiDaniele GarozzoGiorgio AvolaAndrea CassaràMarco FicheraLuca CuratoliArianna ErrigoLuigi SameleGabriele CiminiRossella FiamingoAlberta SantuccioRossella GregorioSofia CiaragliaMartina CriscioEnrico GarozzoAndrea SantarelliBudapest torna a essere la capitale della scherma ospitando i Mondiali a sei anni di distanza dall’ultima volta. Dal 15 al 23 luglio, ...

Scherma - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Azzurri pronti a essere grandi protagonisti sulle pedane di Budapest : Saranno 25 gli Azzurri che cercheranno di lasciare il segno ai Mondiali 2019 di Scherma, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. L’Italia punta a replicare la grandissima prestazione della scorsa edizione, in cui si impose nel medagliere con sette medaglie, di cui ben quattro d’oro. I nostri portacolori sono quindi attesi grandi protagonisti sulle pedane di questa rassegna iridata. Andiamo a scoprire nel dettaglio le ...

Scherma - Mondiali 2019 : il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv : Da Lunedì 15 Luglio a Martedì 23 Luglio a Budapest si svolgeranno i Campionati del Mondo. L’evento più importante di tutta la stagione e c’è grande attesa come sempre per un’Italia che vuole essere protagonista sulle pedane magiare, puntando a vincere il medagliere nella continua sfida con Russia e Stati Uniti. IL Programma COMPLETO DEI Mondiali Lunedi 15 luglio Spada femminile | Qualificazioni Sciabola maschile | ...