Scherma | Mondiali 2019 | presentazione Italia fioretto maschile Grandi individualità e

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Rieccoli, i magnifici quattro. Pronti a sbancare pure Budapest, possibilmente sia nell’individuale che a squadre, perché questa è la “dolce” condanna del, al pari di quello femminile. Il risultato massimo coincide con quello minimo. Mica facile restare sempre lì, in cima al podio, diversamente da quanto si può pensare. pic.twitter.com/lNkZBcyK9D — Alessio Foconi (@AlessioFoconi) January 18,PRONOSTICO Del resto, il pronostico si… compone da solo. Il poker d’assi dell’Europeo è ovviamente confermato in toto per Budapest: Alessio Foconi detiene contemporaneamente i titoli continentali e, è leader del ranking assoluto e ha anche vinto anche la Coppa del Mondo nel 2018. In attesa dei Giochi di Tokyo, impossibile fare meglio di così. Sarà lui l’uomo da battere in Ungheria, nella prova individuale, assieme a ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon #Mondiali #j… - zazoomnews : Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon… - usatoscherma : RT @zazoomblog: Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon #Mondiali #j… -