Sarà stabilizzato il personale precario della sanità

Di Battista : "Conte non Sarà destabilizzato da un mio libricino" : “Io non dico è tutto a posto. Sono convinto che ci vedremo presto e si chiarirà uno screzio, una incomprensione”. Così Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre, prova a minimizzare le tensioni con il capo politico M5S Luigi Di Maio. Per Di Battista, Di Maio ”è un po’ arrabbiato. E quando una persona è arrabbiata si chiarisce”.“Io non dico ...