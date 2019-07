Sanità | Veneto approva piano regionale per governo liste d' attesa 3

Sanità : Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa (2) : (AdnKronos) - "Con il nostro piano, a seguito del quale le Aziende sanitarie dovranno predisporre i Piani Attuativi Aziendali entro 60 giorni, affiniamo ulteriormente le azioni, l’informatizzazione della gestione, la trasparenza delle agende, le modalità di prenotazione e disdetta”, spiega. Che il “

Sanità : Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha approvato il suo piano regionale di governo delle liste d’Attesa elaborato, come previsto dalla normativa, a seguito del piano Nazionale di governo delle liste d’Attesa 2019-202

Sanità : Anap Veneto - bene abolizione superticket nel 2020 : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - “Una scelta di equità che deve essere operativa il prima possibile, magari prima del 2020, e per una platea più allargata possibile”. E’ quanto afferma Fiorenzo Pastro Presidente regionale Veneto di Anap Confartigianato, la associazione di rappresentanza degli artigiani

Sanità : Anap Veneto - bene abolizione superticket nel 2020 (2) : (AdnKronos) – Il provvedimento di revoca, approvato in luglio, avrà effetto da gennaio 2020 e riguarda tutte le persone con reddito inferiore a 29 mila euro annui. Il superticket, introdotto nel 2011 dall’allora Governo Berlusconi, è una quota di 10 euro richiesta al cittadino quanto paga qualsiasi prestazione sanitaria, dagli esami del sangue alla visita specialistica. La Regione Veneto già nel passato aveva scelto di ...

Sanità : Veneto - abolito il superticket nazionale a cittadini con meno di 29 mila euro di reddito : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Nella Sanità veneta, a partire dal primo gennaio 2020, sarà abolito il “superticket” nazionale sulla prestazioni specialistiche ambulatoriali, introdotto nel 2011, per tutte le persone economicamente vulnerabili, con un reddito inferiore a 29 mila euro annui. Lo ha deci

Sanità : Zaia - 'in Veneto estate di concorsi per i medici - altri 256 posti in arrivo' (2) : (AdnKronos) - Oltre ai 256 nuovi posti messi a bando per i medici, Azienda Zero sta gestendo un concorso per Oss con oltre 4.000 candidati per 312 posti, per il quale in questi giorni è iniziata la prova orale. In dirittura d’arrivo anche l’espletamento del concorso per infermieri i cui termini di p

Sanità : Zaia - 'in Veneto estate di concorsi per i medici - altri 256 posti in arrivo' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Veneto, com’è sua tradizione, non molla. Abbiamo le idee chiare sul da farsi per il futuro, livello nazionale permettendo, ma nel frattempo la ricerca dei camici bianchi che servono alla nostra Sanità non conosce sosta, con gli strumenti attualmente disponibili. Da

Sanità : Zaia - eccellenza del Veneto si vede anche dai servizi più innovativi' (2) : (AdnKronos) - Il premio eHealth4all, nasce nel 2013 all’interno del gruppo di lavoro Sanità del ClubTi (Club Tecnologie dell’Informazione di Milano), associazione di dirigenti di informatica, cui partecipano professionisti esperti di Sanità digitale, e viene attribuito nell’ambito delle tecnologie p

Sanità : Zaia - eccellenza del Veneto si vede anche dai servizi più innovativi' : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - Nuovo riconoscimento per la Sanità veneta. E a salire sul podio questa volta non sono le eccellenze in corsia, ma i servizi digitali. La app “Sanità km zero Ricette” di Regione del Veneto si è aggiudicata il secondo posto al premio eHealth4all, assegnato nei giorni sco

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati dalla Regione (2) : (AdnKronos) - “Siamo di fronte alla necessità di fronteggiare la carenza di camici bianchi – prosegue l’Assessore -. Nel Veneto, mancano all’appello circa 1300 professionisti, e a noi è richiesto impegno nel mantenimento degli organici. Si è sempre detto che è non è il momento delle parole ma quello

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati dalla Regione : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Sono 90 i contratti di specializzazione medica aggiuntivi deliberati, per l’anno accademico 2018-2019, oggi dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Un’operazione che, con un finanziamento di 9.795.000 euro conferma un impegno del