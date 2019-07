San Siro | Sala | «Chiesto verifica ad avvocati su demolizione»

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Malagò : «Da Cio flessibilità su San Siro per Giochi 2026» : «Il tema San Siro è tutto nelle mani del Comune di Milano e delle due società. A noi va bene tutto, c'è flessibilità». È l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Lombardia dopo la prima riunione tecnica con i rappresentanti del Cio e i soggetti promotori dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, […]

Olimpiadi : Sala - 'apertura a San Siro promessa - difficile non mantenerla' : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – E' difficile che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 non sia organizzata allo stadio di San Siro, come previsto dalla proposta delle città assegnatarie, Milano e Cortina. "Questa è una promessa nel dossier e credo sia difficile non mantenerla", osserva il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una cerimonia, alla luce del progetto sul nuovo stadio delle ...

Sala : «Dura non mantenere promessa su San Siro per Giochi 2026» : Sulla realizzazione di un nuovo stadio di Inter e Milan e del conseguente abbattimento di San Siro «credo che si aprirà anche un bel dibattito politico perché lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo. Quindi prima capiremo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in Consiglio comunale». Lo ha chiarito il sindaco di […]

San Siro - nel nuovo stadio 12 mila posti "corporate" : Il nuovo stadio di milan e Inter ha mosso i primi passi verso la sua nascita. Siamo ancora alle fasi embrionali, ma Inter e milan hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica. L'esigenza di un nuovo impianto nasce dalla volontà di far crescere i ricavi e colmare il gap con i top club europei, […]

Eccolo qui - il nuovo San Siro è solo uno schizzo ma vale 1 - 2 miliardi : Si sono presentati, ieri, con uno schizzo assai approssimativo (quello che è stato diffuso ai media e che qui pubblichiamo), niente a che vedere con un rendering, visto che non c’è ancora alcun progetto architettonico, che forse non avrà impressionato i tecnici del comune (solo tecnici all’incontro)

La Curva Nord Inter : «No all'Atalanta che viene a infestare San Siro per la Champions» : Il comunicato La Curva Nord dell'Inter ha diffuso ieri un comunicato contro le partite dell'Atalanta in Champions a San Siro ALTRA SCELTA SCELLERATA, SE L'ATALANTA GIOCHERA' A MILANO CI SAREMO ANCHE NOI "Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di ...

La rassegna stampa di giovedì 11 luglio – Le prime pagine di calcio : nuovo San Siro e calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la questione San Siro, oltre alla prima giornata dell’era Sarri alla juventus. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è “Juve, viene il bello”. Spazio anche alle trattative Lukaku e James e alla questione stadio di Inter e Milan. Sul Corriere dello Sport le parole di De Laurentiis e Skriniar e il mercato della Roma. Tuttosport apre con ...

Nuovo stadio San Siro - Salvini durissimo : "impensabile abbatere un impianto così glorioso" : Il progetto per l'abbattimento di San Siro, proposto da Milan e Inter, ha riscontrato il no di tutte le forze politche italiane: Matteo Salvini ha condannato duramente la proposta Il Nuovo progetto di San Siro continua a far discutere. Milan e Inter vorrebbero radere al suolo lo storico impianto per costruirne uno Nuovo, più moderno e funzionale dando, per così dire, un colpo di spugna sul glorioso passato vissuto al Giuseppe Meazza ...

Stadio San Siro - le reazioni della… politica : "Partendo dal presupposto che lo Stadio di San Siro e' un tassello fondamentale per le Olimpiadi del 2026, la nostra unica certezza e' che lo Stadio, il Milan e l'Inter fra sette anni saranno ancora protagonisti della citta'. Del futuro degli stranieri, padroni delle due societa', non vi e' invece alcuna certezza. Quindi lasciamo le fantasie e la fiction a chi in questi anni ha piu' volte ...

Nuovo San Siro - Salvini : "Non posso pensare all'abbattimento" : Dopo la presentazione da parte di Inter e Milan del progetto del Nuovo San Siro, che verrà abbattuto, è tornato a parlare dell'argomento il ministro dell'Interno Matteo Salvini nonché tifoso rossonero. Inter e Milan, presentato il progetto del Nuovo stadio: l'area sarà riqualificata [DETTAGLI] "Chiedo copia del progetto: ogni novità è la benvenuta, soprattutto se ci aiuta a gestire meglio anche la sicurezza, ma da ...

Salvini : «Non posso pensare all'abbattimento di San Siro» : Salvini San Siro – Milan e Inter hanno presentato questo pomeriggio il progetto di fattibilità per la costruzione di un nuovo stadio nell'area di San Siro. Un progetto che prevederebbe – qualora lo si realizzasse – l'abbattimento del "Giuseppe Meazza", per fare spazio in quella zona a un distretto multifunzionale dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo […]

Atalanta a San Siro? La Curva Inter : "Scelta scellerata - presiederemo lo stadio" : La Curva Nord dell'Inter ha fortemente contestato l'eventualità che l'Atalanta possa giocare a San Siro le partite di Champions League."powered by Goal"L'idea di poter fare disputare le partite di Champions League dell'Atalanta a San Siro non piace affatto ai tifosi dell'Inter.La Curva Nord nerazzurra, tramite un post su Facebook, ha infatti espresso tutto il proprio disappunto riguardo questa ...

Nuovo San Siro - Inter e Milan presentano il progetto di fattibilità. L'area sportiva meno estesa di quella commerciale : Dopo tante dichiarazioni, ora c'è anche la proposta preliminare. Insomma, Inter e Milan fanno sul serio. E' stato presentato ufficialmente al Comune di Milano un progetto di fattibilità da 750 pagine per la realizzazione di un Nuovo stadio da 60.000 spettatori nel quartiere di San Siro, a pochi metri di distanza da dove sorge l'attuale area intitolato a Giuseppe Meazza. La "Scala del Calcio", in piedi dal 1926, ...