San Benedetto da Norcia 11 luglio si celebra fondatore del monachesimo occidentale

Salvini : “Sarei onorato di incontrare il Papa”. Poi mostra il crocefisso e cita San Benedetto : «Ho letto cose surreali, che il Papa si rifiuta di incontrare Salvini. Io non ho mai chiesto un incontro perché il Papa ha tanti impegni, ne sarei onorato e felice, ho solo da imparare. Non mi è stato negato un incontro perché non l’ho mai richiesto. Lo farò sicuramente e lo farò senza dirlo pubblicamente. Se il Papa ritenesse di concedermi 5 minu...