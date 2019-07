Salvini su Rete 4 firma la Flat Tax al 15%

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

Rete 4 o 'casa Salvini'? Il vicepremier ospite sedici volte dall'inizio dell'anno : sedici ospitate. dall'inizio del 2019 e tenendo conto solo dei programmi di prima serata. Matteo Salvini ha preso casa a Rete4, sua seconda dimora quando non è impegnato nelle dirette social. Interviste, faccia a faccia e confronti (sempre in solitaria) che in realtà si concentrano in due giorni settimanali, il lunedì e il giovedì, ovvero quelli occupati dai talk politici.Il record spetta a Quarta Repubblica con otto interventi complessivi. ...

Papa Francesco - il prete e la messa per Carola Rackete - il clamoroso successo di Salvini : il no della Curia : Forse serviva Matteo Salvini per evitare al Vaticano e alla Chiesa italiana una nuova figuraccia mediatica. Il leader della Lega, insieme al collega Gian Marco Centinaio, ha sollevato su Facebook il caso di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) che aveva organizzato una messa in

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da

Fuori dal Coro : stasera Matteo Salvini e Ilona Staller in prima serata su Rete4 : La striscia quotidiana di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano, approda in prima serata. Ospiti Matteo Salvini e Ilona Staller.

Da #Bacioni a #SalviniSbruffoncello - la rete canzona Salvini dopo la decisione del Gip su Carola : “Salvini, ci riproverai la prossima volta. 49 milioni di bacioni a te e ai tuoi amichetti”, ironizza la rete dopo la notizia della mancata convalida dell’arresto di Carola Rackete, capitana della Sea Watch verso cui, nei giorni scorsi, il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva preso posizione netta e critica. “Io spero che lunedì i giudici di Agrigento confermino l’arresto della comandante ...

Olimpiadi 2026 - M5S attacca Salvini : 'Era contrario' e Sala pretende correttezza : I XXV Giochi olimpici invernali 2026 saranno ospitati dall'Italia. Milano e Cortina d'Ampezzo sono riuscite a sconfiggere le rivali Stoccolma e Aare ed hanno ottenuto l'agognata assegnazione delle Olimpiadi. Una vittoria non solo per Lombardia e Veneto, ma per tutto il Paese. E mentre il sindaco Giuseppe Sala, accolto in consiglio comunale con una standing ovation, ha detto di volersi mettere subito al lavoro, tra M5S e Matteo Salvini, è ancora ...

È un pezzo di m... Il prete anti Salvini insulta ancora : Il prete che aveva invitato a uccidere il ministro dell’Interno, va ancora all'attacco: "È dannoso per la democrazia". Dopo aver invitato a uccidere Matteo Salvini, ora gli dà del pezzo di "emme". Don Giorgio De Capitani, il prete che ha appunto evocato la morte, per uccisione, del leader della Lega, è stato ospite de La Zanzara su Radio 24, cercando di mettere una pezza a quella delirante uscita. Ma la pezza è peggio del ...

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "Allora sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Uccidiamo Salvini! Il prete che istiga all'omicidio : In audio trasmesso a La Zanzara Don Giorgio De Capitani si scaglia contro il ministro dell'Interno. "Ammazzate Salvini" non è l'uscita violenta, che sarebbe comunque grave, di qualche oppositore, o antagonista esaltato, che non sa più cosa inventarsi per dare addosso al ministro dell'Interno, ma, ancora più grave, è l'ennesima trovata di Don Giorgio De Capitani, un prete. Ne scrive Mario Giordano su La Verità di oggi, riportando un ...

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Libia ordina sbarco Sea Watch. Salvini : "Obbedite o ne risponderete" : Nico Di Giuseppe Le autorità libiche assegnano ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Salvini avvisa la "nave illegale" "La Sea Watch è intervenuta in zona sar libica, anticipando la Guardia Costiera di Tripoli pronta ad intervenire e già in zona. Sappia che, qualora facesse rotta verso l'Italia, metterebbe a rischio l'incolumità delle persone a bordo, sottoponendole a un viaggio più lungo e disobbedendo alle ...

Salvini e i «60 milioni di figli» da sfamare : polemica in Rete. Sala : neanche come zio Video : Il ministro dell’Interno ha reagito ai richiami Ue sul rispetto dei vincoli, sostenendo di avere «60 milioni di figli: se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare»