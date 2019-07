Salvini e il messaggio in bottiglia in cirillico

Sea Watch - Matteo Salvini contro "Carola Rackete delinquente" : il messaggio per i finanzieri di Lampedusa : "Il popolo sta con voi!". Matteo Salvini risponde idealmente al finanziere di Lampedusa che contestava la decisione del Gip di Agrigento di lasciare in libertà Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che durante lo sbarco di sabato notte non solo ha forzato il blocco della GdF ma pure speronato

Olimpiadi 2026 - il trionfo di Giorgetti : "La tattica del sommergibile" - messaggio a Salvini - Borghi e Di Maio : La lezione olimpica di Giancarlo Giorgetti a Matteo Salvini, Claudio Borghi e a Luigi Di Maio. Il sottosegretario e numero due della Lega è forse il grande protagonista "nascosto" della vittoria della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 e a Losanna si è preso la sua rivincita dop

CONDONO CASSETTE SICUREZZA/ Il messaggio all'Ue dietro le parole di Salvini : Si sta parlando molto in queste ore di CASSETTE di SICUREZZA dopo le dichiarazioni di Salvini sui soldi che bisognerebbe rimettere nel circuito economico

Heather Parisi contro Salvini : la replica al messaggio sul Grande Fratello : Matteo Salvini guarda il Grande Fratello, arriva la replica di Heather Parisi Non è una novità che il Ministro dell’Interno, nonché Vice Premier, Matteo Salvini, guarda il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Durante la finale di lunedì 10 giugno, il politico ha scritto un messaggio dopo la vittoria di Martina Nasoni e nella marea di […] L'articolo Heather Parisi contro Salvini: la replica al messaggio sul Grande Fratello ...

Salvini guarda il Grande Fratello : il messaggio dopo la vittoria di Martina : Matteo Salvini su Twitter commenta l’ultima puntata del Grande Fratello 16 Nonostante i numerosi impegni politici, Matteo Salvini non si è perso l’ultima puntata del Grande Fratello 16. E il Ministro dell’Interno ha voluto condividere un post su Twitter subito dopo la vittoria di Martina Nasoni, la giovane conosciuta come la Ragazza con il cuore […] L'articolo Salvini guarda il Grande Fratello: il messaggio dopo la ...

Tria manda un doppio messaggio a Salvini : "Non c'è bisogno di sforare - basta debito sulle spalle dei giovani" : “Non c’è bisogno di sforare nulla ma c’è bisogno di dare fiducia a chi investe in italia”. Così risponde il ministro dell’Economia Giovanni Tria a chi gli domanda di una possibile procedura d’infrazione europea sui conti pubblici e delle tensioni nella maggioranza di governo. In caso di decisione avversa all’Italia “si aprirà un negoziato”, ha detto Tria.“Si ...

Cannabis : Salvini - "mi dispiace per i posti di lavoro ma il messaggio è chiaro" : La decisione della Cassazione di ritenere reato la commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabis light non ha sorpreso il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "È un messaggio chiaro, la droga fa male, non ce ne sono di quelle che fanno più male ed altre che fanno meno male". Lo ha detto nel corso della trasmissione 'Dritto e rovescio' su Retequattro. Il vice premier e leader leghista ha anche tenuto a dire: "Mi spiace per i ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Luca Zaia - il messaggio a Matteo Salvini (guardando i 5 stelle) : "Il popolo dà le deleghe e le toglie" : "È stata ripristinata la verità storica su Rousseau", il "suo contratto sociale". Ovvero che "il popolo ti dà una delega e quando non la rispetti, te la toglie". Luca Zaia, in una intervista a Il Corriere della Sera, manda un messaggio a Matteo Salvini prendendo come esempio la catastrofe di Luigi D

Sovranisti a Milano - il doppio messaggio di Salvini a Italia ed Europa : Della manifestazione sovranista di Piazza Duomo a Milano si continuerà a discutere nei prossimi giorni: dei numeri, come sempre controversi, delle contestazioni dell’”altra” Milano, tra striscioni ai balconi e contro-cortei, del bilancio trionfale o fallimentare, a seconda dei punti di vista...

DECRETO SICUREZZA BIS - Salvini : 'M5S NON PERDA TEMPO'/ Messaggio a Di Maio : DECRETO SICUREZZA bis, il monito di SALVINI a Di Maio: 'I no iniziano ad essere tanti'. Se ne discuterà nel Cdm di lunedì.