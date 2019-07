Salernitana | Lotito presenta mister Ventura e ‘stuzzica’ i tifosi

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giornata dizione per Gian Pieroalla, il tecnico alla ricerca del riscatto ed in una piazza sicuramente ambiziosa. Parola al presidente: “ci tenevo area cui sono legato da un rapporto di stima – ha affermato il presidente – Questa e’ una piazza di intenditori di calcio e lui e’ la persona giusta per far assaporare una qualita’ di gioco per palati fini.e’ uomo di calcio e non di pallone. Sicuramente potra’ favorire la crescita di tanti giocatori, senza disperdere il loro talento perche’ sono mal impiegati. Lui e’ uno di quelli che valuta ed investa sulle persone e le mette in condizione di esprimersi al cento per cento. Spesso succede che giocatori mal impiegati non esprimano le proprie potenzialita’.fara’ si’ che ognuno di loro venga ...

