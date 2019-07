Ryanair | il volo si trasforma in incubo | 70 passeggeri ubriachi urlano e vomitano per tre

leggo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Unda Manchester diretto a Zara, in Croazia, si èto in un vero e propriopered equipaggio, costretti a sopportare per tutto il? circa tre...

Ryanair_IT : Lo riconoscete? ?? Ecco il mitico Antonio Conte, neo allenatore dell'Inter, in compagnia di Benedetta, Massimiliano… - Notiziedi_it : Volo Ryanair da incubo: 30 passeggeri ubriachi urlano e vomitano per tre ore nell’aereo - CiSiamoInfo : Disagi a bordo del volo #Ryanair con partenza da #Manchester e arrivo a #Zara, in #Croazia #11luglio #CiSiamo -