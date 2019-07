Russia-Lega | Buzzfeed | “Tre domande a Salvini” Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il

Fondi Lega-Russia - Savoini indagato a Milano : Fondi Lega-Russia, Savoini indagato a Milano Il procedimento fa seguito alle inchieste del settimanale L’Espresso e del sito BuzzFeed. I pm milanesi sono riusciti ad acquisire la registrazione audio prima che venisse pubblicata. Mosca: "Noi non siamo coinvolti". M5S: "Sì a commissione ...

Russiagate - indagato l'ex portavoce di Salvini per i presunti fondi russi alla Lega : Nell'audio diffuso dal giornale statunitense Buzzfeed, in cui si sentono tre italiani interloquire con tre russi, l’unica...

Fontana : “Mai visto un rublo da Russia - alla Lega non avevamo neanche soldi per il riscaldamento” : Il giorno dopo la diffusione degli audio dell'incontro a Mosca tra il leghista Gianluca Savoini e alcune personalità russe, non si placano le polemiche sulle trattative per i presunti finanziamenti da Mosca verso la Lega. Sul caso indaga la procura di Milano, mentre dagli alleati di governo del M5S arrivano richieste di chiarimento. Il premier Conte però si schiera con Salvini. E il neoministro leghista degli Affari Ue Fontana dice: "Macché ...

Lega : Sensi (Pd) - ‘prime parole Fontana su sanzioni Russia - che tempismo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “La prima dichiarazione del ministro per gli affari europei è sulle sanzioni alla Russia. Non si può dire che il ragazzo manchi di tempismo”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. L'articolo Lega: Sensi (Pd), ‘prime parole Fontana su sanzioni Russia, che tempismo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Rizzo (Pc) - ‘Salvini e la Russia? nostro Paese da sempre a sovranità limitata’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io sono stato per tanti anni assieme a un uomo che chiamava Armando Cossutta, un uomo che conosceva la politica internazionale e una delle frasi che mi colpì molto, quando ci furono le rivelazioni del dossier Mitrokhin, è questa: ‘Le informazioni si gestiscono, non si divulgano’. In questo mondo ci sono tante informazione. Informazioni che si gestiscono, oggi forse ancora di più che nel ...

Lega : Conte - caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Russiagate sulla Lega - aperta un'inchiesta. Salvini : "Siamo scomodi" : Il dipartimento "reati economici transnazionali" della procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa...

Lega - la Procura di Milano apre un fascicolo sui presunti fondi dalla Russia : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi ilLegali accordati dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa della Lega in Russia Gianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e ...

Fondi Lega-Russia - la Procura di Milano apre un fascicolo di inchiesta : Fondi Lega-Russia, la Procura di Milano apre un fascicolo di inchiesta L’ipotesi di reato è corruzione internazionale. Il procedimento fa seguito alle inchieste giornalistiche del settimanale L’Espresso e del sito BuzzFeed. “Qualcuno millanta e getta discredito su Salvini”, è il commento di Giancarlo ...

Caso Russia-Lega - bagarre Pd-Casellati : 12.35 Scontro al Senato dopo il rifiuto della presidente Casellati di convocare Salvini, come chiesto dal Pd, sui presunti fondi russi alla Lega. Il senatore dem Ferrari ricorda che già altre 3 interrogazioni sui rapporti Lega e dirigenti russi legati a Putin non erano state ammesse.Secca la replica di Casellati: "Il Senato non può essere la sede per discutere pettegolezzi giornalistici, questioni che non hanno fondamento probatorio. Non ...

La procura di Milano indagava da cinque mesi sulla trattativa fra la Lega e la Russia - scrivono diversi giornali : diversi giornali scrivono che la procura di Milano indagava già da cinque mesi sulla presunta trattativa per fare ottenere alla Lega fondi illeciti dalla Russia, argomento di una lunga inchiesta pubblicata ieri da BuzzFeed News. Secondo fonti investigative contattate da

“Fondi Russia a Lega” : la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta : La procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano BuzzFeed sia il settimanale L’Espresso. L'articolo “Fondi Russia a Lega”: la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgetti esclude un caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...