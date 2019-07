Russia | incendio in centrale termica alle porte di Mosca | 6 feriti

Russia - incendio su un sottomarino : morti 14 marinai : A riportare la notizia dell'incidente, avvenuto lunedì, è stato il ministero della Difesa di Mosca. Il sommergibile, che era impegnato in alcune ricerche sui fondali marini nel mare di Barents, è stato portato presso la base di Severomorsk ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Russia - incendio sommergibile : 14 morti - 2 luglio - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, martedì 2 luglio 2019: dramma in Russia, 14 marinai morti per un incendio scaturito in un sommergibile.