Roma | ufficiale Pau Lopez dal Betis per 23 | 5 milioni

Calciomercato Roma – Ufficiale l’arrivo di Pau Lopez : cifre e dettagli dell’operazione : Pau Lopez è un nuovo calciatore della Roma: i giallorossi firmano con un quinquennale un portiere giovane ma con una discreta esperienza alle spalle Dopo la disastrosa annata di Robin Olsen, chiamato a sostituire Alisson che in stagione ha vinto Champions League con il Liverpool e Copa America con il Brasile, da grande protagonista, la Roma ha deciso di puntare su un altro portiere. In giallorosso è arrivato Pau Lopez, estremo difensore ...

Calciomercato Roma - ufficiale l’arrivo di Pau Lopez : le prime parole da giallorosso : La Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma”, ha dichiarato il portiere classe 1994. “Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia ...

Hailey Bieber ha festeggiato un anno dal fidanzamento ufficiale con Justin con un Romantico messaggio : <3 The post Hailey Bieber ha festeggiato un anno dal fidanzamento ufficiale con Justin con un romantico messaggio appeared first on News Mtv Italia.

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua : le cifre dell’affare : Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione del ‘Faraone’ alla società cinese, rendendo nota anche la cifra incassata Stephan El Shaarawy si trasferisce ufficialmente in Cina, dalla prossima stagione infatti giocherà con la maglia dello Shanghai Shenhua. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi La Roma ha ufficializzato nella mattinata di oggi la cessione, pubblicando un comunicato sul proprio sito: ‘L’AS Roma rende ...

El Shaarawy lascia la Roma - ora è ufficiale : ha firmato per lo Shanghai Shenhua : El Shaarawy lascia la Roma in modo ufficiale, dopo una lunga trattativa e dei ripensamenti iniziali. Il Faraone va allo Shanghai Shenhua per 16M.“powered by Goal”Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Greenland Shenhua Football Club, club che milita nella prima divisione del calcio cinese, la Chinese Super League. Si chiude in modo ufficiale il suo rapporto con la Roma.Il Faraone si lega così al club cinese. Il suo arrivo in ...

Calciomercato Roma - ufficiale : El Shaarawy ceduto allo Shanghai Shenhua : “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo, allo Shanghai Greenland Shenhua FC, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stephan El Shaarawy, a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni di euro“. Con questa breve nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la Roma comunica la cessione definitiva di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua.L'articolo Calciomercato Roma, ...

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

Kostas Manolas al Napoli - è ufficiale. La Roma lo saluta : "Ciao uomo dei sogni" : Ufficiale: Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Domenica sera, attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione del difensore centrale greco a titolo definitivo: "Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Il club partenopeo ha versato nelle casse della

UFFICIALE – Napoli - ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro : il comunicato : Calciomercato Roma, Diawara arriva dal Napoli: il comunicato Calciomercato Roma Diawara| La Roma ha reso UFFICIALE l’acquisto di Amadou Diawara dal Napoli. Il calciatore si trasferisce ai giallorossi a titolo definitivo per circa 21 milioni di euro. Questo il comunicato dei capitolini. Il comunicato della Roma “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ...

Roma - ufficiale la cessione di Manolas : plusvalenza di 31 milioni : La Roma ha ufficializzato in serata la cessione, a titolo definitivo, di Kostas Manolas al Napoli. Il difensore greco si trasferirà nel club azzurro in cambio di 36 milioni (il prezzo della clausola rescissoria, ndr). Manolas era arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, con la maglia giallorossa ha collezionato 206 presenze e segnato 8 reti. […] L'articolo Roma, ufficiale la cessione di Manolas: plusvalenza di 31 milioni è stato ...

UFFICIALE – Manolas è del Napoli! Il comunicato della Roma - la cifra : La Roma ufficializza la cessione di Manolas al Napoli “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro”, riporta la Roma. “Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Romario Sandu Benzar [FOTO] : Nuovo innesto di mercato del Lecce che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione in Serie A. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 ...

Ufficiale - Roma ai gironi - Torino ai preliminari di Europa League : Roma alla fase a gironi, Torino al secondo turno di qualificazione. Con l'aggiornamento dei calendari, il giorno dopo il dispositivo del Tas

Ufficiale – Milan fuori dall’Europa League. La Roma accede direttamente : Il sito del TAS ha appena pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l’esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell’Europa League. Il TAS si è pronunciato: la sentenza è arrivata da pochi minuti e l’esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso Ufficiale. I rossoneri sono stati penalizzati come conseguenza del mancato raggiungimento degli obblighi relativi al break-even finanziario ...