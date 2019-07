Roma | movimenti per la casa occupano sede regionale | “Stop agli sgomberi” Aggredito un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un blitz presso ladella Regione Lazio da parteper lafinisce con un’aggressione a un giornalista. Un gruppo di esponenti del Movimento per il diritto all’abitare stamattina ha occupato l’atrio del palazzo della Giuntadel Lazio, su via Cristoforo Colombo, a, scavalcando i tornelli e cercando di entrare nella Sala Tevere, dove il governatore Nicola Zingaretti avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa su tutt’altro tema. Nel corso dell’azione di protesta, alcuni dei manifestanti hannoun cronista dell’agenzia di stampa Dire, spintonandolo e strappandogli il cellulare con il quale stava filmando, per poi gettarlo a terra. L’inviato non ha avuto bisogno di cure mediche. Isi sono mobilitati a seguito del distacco del gas presso l’edificio occupato di via del Caravaggio nel quartiere ...

