Roma Eur | incendio in via del Cappellaccio | le foto sui social

Frongia : bandiera in Campidoglio - al via Eurogames a Roma : Roma – “Oggi iniziano gli Eurogames a Roma, fino al 13 luglio in diversi impianti sportivi della Capitale. Esposta la bandiera in piazza del Campidoglio”. Lo scrive su twitter l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'articolo Frongia: bandiera in Campidoglio, al via Eurogames a Roma proviene da RomaDailyNews.

Battisti : per Rally Roma Capitale contributo di 8mila euro : Roma – “L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha deliberato un contributo di 8 mila euro per il Rally di Roma Capitale, evento automobilistico internazionale, che oltre ad interessare la citta’ eterna vede coinvolta anche la Provincia di Frosinone. La citta’ di Fiuggi sara’ sede del Parco assistenza, scelta per il terzo anno consecutivo, di fatto centro nevralgico del Rally e molti comuni ...

Calciomercato Roma - Pau Lopez è giallorosso : al Betis 23 - 5 milioni di euro : Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma, che ha versato 23,5 milioni di euro nelle casse del Real Betis: contratto fino al 30 giugno 2024.“powered by Goal”La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale del club: Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma di Fonseca. Il portiere spagnolo approda in Serie A, nelle casse del Real Betis vanno 23,5 milioni di euro.Questo il comunicato apparso sul sito ...

Cip - Europei Calcio a 5 non vedenti a Roma in palio pass per Tokyo : Sono stati presentati a Roma, nella sede del Comitato italiano paralimpico, gli Europei di Calcio a 5 non vedenti che si svolgeranno dal 15 settembre

Giappone - grappoli d’uva “Ruby Roman” venduti all’asta per quasi 10mila euro : In Giappone alcuni grappoli di uva del tipo “Ruby Roman” sono stati battuti all'asta per una cifra record di 1,2 milioni di yen, circa 9800 euro. La varietà di uva, i cui singoli chicchi pesano almeno 20 grammi, è ad alto contenuto di zuccheri, dal gusto leggermente acidulo e particolarmente succosa. Cresce nella prefettura di Ishikawa ed è in vendita da 12 anni.

Roma. Raggi nuovo membro Comitato europeo Regioni : Il sindaco di Roma Virginia Raggi è un nuovo membro del Comitato europeo delle Regioni. La scelta è stata operata dall’Associazione

Roma. Aeroporto di Fiumicino anche quest’anno migliore d’Europa : Buone notizie per l’Italia e per i trasporti italiani. “anche quest’anno l’Aeroporto di Fiumicino conferma il suo primato, risultando il

Totti e quell’indizio sul suo futuro : “potrei andare in una squadra europea. Roma? Non ho sentito più nessuno dopo l’addio” : Francesco Totti parla del suo futuro dopo l’addio alla Roma: l’ex capitano giallorosso apre ad un’avventura in Europa. Ma ttenzione alla Sampdoria dopo le dimissioni da dirigente della Roma, Francesco Totti non ha ancora preso una decisione in merito al proprio futuro. L’ex numero 10 giallorosso, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha aperto ad una possibile pista estera: “potrei restare in Italia o andare ...

Euro 2020 - la carica di Pellegrini e Immobile : “Giocarli a Roma è un’emozione unica” : Manca ancora un anno all’Europeo itinerante del 2020, ma l’attesa è già tanta. Roma sarà la sede ‘italiana’ e tra le 12 che ospiteranno la competizione. In particolare un giocatore nato e cresciuto nella Capitale come Lorenzo Pellegrini. “Sono cresciuto a Cinecittà, per me, per la mia famiglia e per i miei amici sarà speciale. Essendo cresciuto qui, i rapporti personali sono le prime cose che mi vengono in mente di ...

Euro 2020 - Uva in visita al Coni : “Se l’Azerbaigian non si qualifica - giocheremo a Roma le 3 gare del girone” : Al di là degli aspetti sportivi, con la mancata qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21 e conseguentemente alle Olimpiadi, ottimo è stato il lavoro – a livello organizzativo – per quanto concerne la competizione giovanile svoltasi in Italia e terminata qualche giorno fa. La speranza è che anche con l’Europeo itinerante del 2020, di cui Roma sarà la sede italiana, le cose si possano ripetere. A tal ...

Barbari Romanizzati. Il governo populista e l’Unione Europea : Circa un anno fa, intervistato dal Foglio sulla nascita del governo giallo-verde, lo storico della Luiss Giovanni Orsina coniò, attingendo dalla cultura classica, l’espressione “romanizzazione dei Barbari” per indicare come i due partiti populisti, una volta saliti al potere, sarebbero stati disciplinati dalla complessità economica ed istituzionale del sistema.A distanza di dodici mesi la realtà ha ...

Roma - Napoli e Palermo ultime in Europa per qualità della vita secondo il rapporto di Censis e Confcooperative : “D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda” se Calvino fosse ancora in vita girando per le grandi città del Centro Sud si renderebbe conto che di che godere c’è sempre meno, e non perché, appunto, manchino le meraviglie ma per la conclamata incapacità di dare risposte.Il dato più eclatante insieme a molti altri ...

‘Ndrangheta a Roma - sequestrati beni per 120 milioni di euro a esponenti della criminalità organizzata calabrese : Scriva, Morabito, Mollica,Velonà e Ligato: sono solo alcuni dei nomi di noti esponenti della ‘ndrangheta calabrese radicati a Roma coinvolti nella maxi operazione della polizia che ha sequestrato beni per un valore di oltre 120 milioni di euro, tra cui anche 173 immobili. Il blitz della Divisione anticrimine della Questura di Roma ha interessato non solo la Capitale ma anche altre 10 questure del Lazio e ha portato al sequestro di beni ...

Colpo a ‘Ndrangheta a Roma : confiscati 120 milioni di euro : Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina un maxi sequestro da parte degli uomini della Divisione anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalita’ organizzata calabrese radicata a Roma e provincia gia’ dagli Anni 80. Tra i nomi degli ‘ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono Scriva, Morabito, Mollica, ...