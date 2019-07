Roma | condannata a otto anni la ' talpa' della Procura

Roma - anziana morì dopo essere stata picchiata : badante condannata a due anni : Nel 2015, Ivana Dantini, anziana signora di 92 anni , venne uccisa da quella che era la sua badante . In particolare, i fatti risalgono al 31 luglio di 4 anni fa, quando la signora in questione fu ricoverata all'ospedale con traumi e lividi su tutto il suo corpo. Ivana aveva addirittura il femore fratturato e un grande ematoma sulla fronte, il tutto causato dalle botte della badante che si sarebbe dovuta prendere cura di lei. La donna aveva ...

Lazio ‘condannata’ - il Tribunale di Roma non ha dubbi : il club dovrà rimborsare gli abbonati se… : Il Tribunale di Roma accoglie la richiesta del Movimento Consumatori: la Lazio dovrà rimborsare gli abbonati in caso di squalifica dello stadio o della Curva A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di ...