Rodrigo-Napoli | Pedullà | “Tentativo vero | con maxi offerta al Valencia Ecco come è

Laudisa (GdS) : “Il Napoli non ha in mano Rodrigo. Icardi? Non so se possa dire sì” : Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto a Radio Marte sul mercato del Napoli. “Rodrigo? Il viaggio spagnolo di Giuntoli in non ha portato segnali positivi. Che il Napoli si stia informando su attaccanti di livello è chiaro, ma non ha in mano Rodrigo e non è pronto a cedere i suoi attaccanti”. Laudisa ha detto la sua anche sulle trattative per Correa e su Elmas: “Lo scambio Insigne-Correa non lo ...

Dalla Spagna : “Clamorosa offerta del Napoli per Rodrigo - il Napoli offre una contropartita importante” : Il quotidiano spagnolo SuperDeporte ha svelato una clamorosa offerta del Napoli per lo spagnolo Rodrigo : ” Il Napoli, per avere Rodrigo, ha offerto al Valencia una contropartita più conguaglio. La contropartita sarebbe Arek Milik. La prima notizia è questa. Per Rodrigo il futuro è in bilico, non ha cambiato idea e non sembra intenzionato a trasferirsi in azzurro almeno per il momento.” Leggi anche : Ghoulam: “È stato difficile ...

Super Deporte : Rodrigo non vuole il Napoli (che prova a inserire Milik) : Il giornale spagnolo Super Deporte dà un suo aggiornamento della trattativa tra il Napoli e il Valencia per Rodrigo. L’edizione on line off due notizie: la prima è che Rodrigo non desidera venire a giocare a Napoli, intenzione che l’attaccante ha manifestato da dubito; la seconda è che il Napoli vorrebbe inserire Arkadiusz Milik nella trattativa. Fin qui, il nome di Milik non era mai stato fatto in qualsiasi notizia emersa sul ...

Gazzetta : salta l’affare Rodrigo. Il Napoli tratta con l’Atletico per Correa : Niente da fare per Rodrigo. Il viaggio a Valencia di Giuntoli non ha dato gli effetti sperati. A scriverlo è l’edizione online della Gazzetta. La distanza con il club spagnolo per l’attaccante di origini brasiliane è eccessiva, non sembra colmabile. Affare sfumato. Il club di De Laurentiis, però, non si perde d’animo. L’obiettivo è chiaro: puntellare l’attacco. E allora la trattativa resta in Spagna, stavolta, però, ...

Calciomercato Napoli - Corriere dello Sport : “Si punta forte su Rodrigo” : Già di suo il colpaccio James Rodriguez rappresenterebbe un bel biglietto da visita verso le dirette concorrenti. Il Napoli ha rafforzato la difesa, l’obiettivo è competere, prima sul mercato e poi conseguentemente in campo, con Juventus ed Inter. Dopo il reparto arretrato, dunque, si punterà pure su quello offensivo. Non c’è solo il colombiano ma, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, anche Rodrigo. Non è un nome nuovo, ...

Calciomercato Napoli : missione spagnola per Rodrigo - Elmas sempre più vicino : Il Napoli non segue soltanto James Rodriguez: Giuntoli è stato in Spagna anche per Rodrigo. Intanto prosegue la trattativa per Elmas.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare in modo serrato al Calciomercato, per accontentare Ancelotti e per costruire una squadra che possa realmente impensierire la Juventus in Serie A. L’obiettivo numero uno è James Rodriguez, ma su questo fronte non ci sono novità e i tempi della trattativa ...

La Juve avrebbe campo libero per Icardi - dopo la possibile virata del Napoli su Rodrigo : Mauro Icardi, nonostante sia stato inserito da tempo nella lista dei partenti dall'Inter, è stato convocato a Lugano per il ritiro e qui si è unito ai compagni, senza però partecipare alle esercitazioni tattiche e ciò contribuirebbe a far crescere il suo nervosismo. L'attaccante di Rosario piacerebbe non poco a Fabio Paratici, tanto che l'estate scorsa, prima di viarare su Cristiano Ronaldo, ha fatto un sondaggio, terminato poi con un nulla di ...

Calciomercato mercoledì 10 luglio : Napoli su Rodrigo. Juve-De Ligt - ora è fatta. Inter-Barella - annuncio vicino : Calciomercato 10 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 10 luglio. INTER– Barella ormai ad un passo. Cresce l’attesa per l’annuncio della società nerazzurra. Il Cagliari incasserà circa 45 milioni di euro più bonus. Detto questo, ufficialità attesa già nelle prossime ore. JUVENTUS– De Ligt ormai ad un passo. Il difensore olandese potrebbe raggiungere […] L'articolo Calciomercato mercoledì 10 luglio: ...

Napoli-Rodrigo - Gazzetta : “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto : Napoli-Rodrigo, Gazzetta: “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto Napoli-Rodrigo, il punto di Gazzetta. Non solo James Rodriguez, quindi, nella sua missione spagnola, Giuntoli ha gettato le basi per cercare di portare in azzurro il acentravanti del Valencia e della nazionale spagnola. Un rinforzo che potrebbe servire sia nel ruolo di titolare che in alternanza con un eventuale altro attaccante. Rodrigo, ...

Calciomercato 10 luglio : Napoli su Rodrigo - l'Inter più vicina a Dzeko - Murillo alla Samp : Si fa sempre più caldo il Calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative. Inter e Napoli sempre al lavoro l'Inter ha ormai ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio - le prime pagine di calcio : “Rodrigo - blitz Napoli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece ...

Sky : Disinteresse di Icardi per il Napoli. Si pensa a Rodrigo : Come sempre Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli evidenziando tutte le trattative calde, come ad esempio quella di James Rodriguez “Nel giorno del raduno, il profilo Twitter del Napoli pubblica un messaggio enigmatico per annunciare l’arrivo in treno dei ragazzi di Ancelotti. La storia del film racconta di banditi (“il bandito” è il soprannome di James Rodriguez), il regista si chiama James Mangold, la casa ...

Sky : Il Napoli sonda Rodrigo. SI può fare se Lozano passa al Valencia : Il mercato riserva sempre novità e cambi di fronte, come riporta Gianluca Di Marzio a Sky sembra che la Juve infatti abbia tentato un’approccio per Lukaku. Resta da chiarire se è solo un tentativo di disturbo per l’operazione portata avanti dall’Inter o se il calciatore è davvero un obiettivo di mercato per Antonio Conte. “La Roma aspetta la decisione di Higuain (se valutare o meno questa opzione) e intanto pensano ...