Roberto Farnesi | foto dalle vacanze prima delle riprese de Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore è confermato - lo dice Roberto Farnesi a Vieni da me : Dopo la notizia choc della sua cancellazione e dopo la prima e parziale marcia indietro con una conferma di qualche mese, ora è praticamente ufficiale: Il paradiso delle signore tornerà in autunno con una nuova stagione. Lo ha confermato lo stesso Roberto Farnesi in diretta a Vieni da me, il talk-show condotto da Caterina Balivo. Non solo: com’era già emerso nelle settimane precedenti, la serie è stata rinnovata per due anni, il che ...

Non mi sposo... però : Roberto Farnesi a 50 anni è pronto per avere un figlio : Ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Roberto Farnesi si dice pronto ad avere un figlio ma conferma la sua "allergia" al matrimonio. Alle soglie dei 50 anni, l'attore pisano ha lasciato intendere che il momento di vivere la paternità è arrivato : "Sembrerebbe essere giunta l’ora di avere un figlio. Per quanto mi riguarda, per avere un figlio, c’è bisogno di avere un’interiorità inferiore ed è difficile da raggiungere, sembrerebbe, però, ...

Roberto Farnesi a Vieni da me/ 'Con Lucya ho trovato la serenità - ora un figlio' : Roberto Farnesi racconta il suo amore con Lucya a Vieni da me svelando di essere pronto per un figlio, ma dice no al matrimonio.