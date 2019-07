Riviera terza puntata | trama episodi 11 luglio 2019 su Canale 5

cubemagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019). La serie tv con protagonista Julia Stiles torna in onda in chiaro su5 giovedì 11. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul terzo e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA11su1X07 The Gift. Georgina giura a se stessa di riuscire a scoprire la verita’ e di mettere per sempre la parola fine alle indagini.1X08 The Key. Con Jukes fuori dai giochi, pare che per la famiglia Clios sia arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo.1X09 An Eye for an Eye. Mentre Georgina e Robert sono alla ricerca della misteriosa chiave per sbloccare il mistero che si cela dietro il nome “Elena”, Christos viene rapito.1X10 In the Sight of All. La morte improvvisa di una persona vicina a ...

