Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | La sesta stagione di How To Get Away With Murder sarà

Netflix ha rinnovato The Society per una seconda stagione che debutterà nel 2020.CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre stagioni. Hallmark Channel ha rinnovato Good Witch per una sesta stagione.La terza stagione di Divorce con Sarah Jessica Parker sarà l'ultima.POP ha salvato One Day at a Time ...

CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre stagioni. Hallmark Channel ha rinnovato Good Witch per una sesta stagione.La terza stagione di Divorce con Sarah Jessica Parker sarà l'ultima.POP ha salvato One Day at a Time dopo la cancellazione da parte di Netflix, ordinando una quarta stagione. Qui i ...

rinnova Blood & Treasure, la Serie estiva di CBS avrà una seconda stagione.Chambers, la Serie Netflix con Uma Thurman non avrà una seconda stagione. Il servizio streaming inoltre ha rinnovato la Serie danese The Rain, per una terza e ultima stagione. Paramount Network ha rinnovato Yellowstone per una terza ...

Chambers, la Serie Netflix con Uma Thurman non avrà una seconda stagione.TruTv ha rinnovato I'm Sorry con Andrea Savage per una terza stagione.FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, ...

TruTv ha rinnovato I'm Sorry con Andrea Savage per una terza stagione.FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.Netflix ha ...

FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.Netflix ha rinnovato Russian Dolls per una seconda stagione (qui la nostra recensione ...

Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.Netflix ha rinnovato Russian Dolls per una seconda stagione (qui la nostra recensione della prima stagione).Netflix ha ordinato un secondo ciclo di episodi di Love, Death & Robots. Terza e ultima stagione per Corporate di ...

Netflix ha rinnovato Russian Dolls per una seconda stagione (qui la nostra recensione della prima stagione).Netflix ha ordinato un secondo ciclo di episodi di Love, Death & Robots. Terza e ultima stagione per Corporate di Comedy Central.Ieri il creatore di The Good Place ...

Netflix ha ordinato un secondo ciclo di episodi di Love, Death & Robots. Terza e ultima stagione per Corporate di Comedy Central.Ieri il creatore di The Good Place ha annunciato che la quarta stagione, che debutterà in autunno su NBC, sarà l'ultima. La decisione ...

Ieri il creatore di The Good Place ha annunciato che la quarta stagione, che debutterà in autunno su NBC, sarà l'ultima. La decisione non è legata agli ascolti o al canale, ma è stata presa dal creatore e dal suo staff. Michael Schur ha dichiarato infatti: "dopo ...

Netflix ha rinnovato Lucifer per una quinta e ultima stagione.Swamp Thing è stato cancellato da DC Universe dopo soli 6 giorni dal debutto. Pare che i vertici di WarnerMedia (società madre del servizio) stiano rivalutando il servizio streaming visto che si stanno preparando ...

Swamp Thing è stato cancellato da DC Universe dopo soli 6 giorni dal debutto. Pare che i vertici di WarnerMedia (società madre del servizio) stiano rivalutando il servizio streaming visto che si stanno preparando a lanciarne un altro che include tutti i contenuti. Inoltre la ...

La quarta stagione di The Ranch su Netflix sarà l'Ultima. La prima parte, composta da 10 episodi, andrà in onda nel 2019, e la seconda parte nel 2020 (10 episodi). Syfy invece ha cancellato la comedy Happy dopo due stagioni e il drama Deadly Class dopo una stagione. ...

Netflix ha rinnovato Dead to Me per una seconda stagione, terza e ultima stagione invece per Dark.NBC ha ufficialmente cancellato dopo una sola stagione The Village, Abby's e The Enemy Within. HBO ha annunciato che la sesta stagione di Silicon Valley sarà ...