Prima le persone | la legge regionale toscana sui diritti samaritani

"I migranti sono Prima di tutto persone umane" - ammonisce Papa Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...

Sea Watch - Landini : “Davanti a una legge sbagliata bisogna cambiare legge. Prima vengono le persone” : “Se Rosa Parks non si fosse seduta dove non poteva, ci sarebbe ancora l’apartheid, ci sono momenti dove bisogna scegliere e davanti ad una legge sbagliata, bisogna cambiare la legge”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite a Milano della festa per i 25 anni di Emergency, commenta così l’arresto della capitana della Sea Watch: “Qui non ha sbagliato chi ha salvato le vite, ma chi sta usando questa vicenda per fini elettorali e politici, ...

Gino Strada : "Prima gli italiani? Idea di Hitler. Avrei agito come la capitana Rackete : le persone non sono merci" : “sono solidale con la capitana della nave e Avrei agito esattamente come lei. Salvini è un criminale e deve capire che queste persone non sono merci”, parola di Gino Strada. Il fondatore di Emergency ha voluto esprimere la sua solidarietà a Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch. “Quando c’era la guerra in Afghanistan nessuno si permetteva di fermare un’ambulanza. Oggi invece ci sono ...

Salario minimo M5S : Di Maio “Prima del 2020 per 3 milioni di persone” : Salario minimo M5S: Di Maio “prima del 2020 per 3 milioni di persone” Dopo il decreto dignità e l’introduzione del reddito di cittadinanza, il prossimo obiettivo per riformare il mercato del lavoro riguarda l’introduzione di un Salario minimo. Di Maio è convinto della necessità di portare avanti la proposta e di applicarla in tempi brevi. In un post apparso di recente sul blog delle stelle – canale di comunicazione ...

Incendio Notre Dame : oggi la Prima messa per una trentina di persone : Si terrà oggi pomeriggio la prima messa nella cattedrale parigina di Notre–Dame, a due mesi dall’Incendio che ha parzialmente distrutto uno dei simboli della cristianità. “Per ovvie ragioni di sicurezza“, ha spiegato la diocesi di Parigi, nessun fedele sarà presente a questa messa, che sarà trasmessa in diretta dal canale cattolico Kto affinché “i cristiani possano partecipare e fare la comunione“. Saranno ...

L’aereo in cui morirono 41 persone a Mosca il 6 maggio era stato colpito da un fulmine Prima dell’incidente - dicono le indagini preliminari : Le indagini preliminari delle autorità russe sull’incidente aereo del 6 maggio a Mosca, in cui morirono 41, hanno concluso che l’aereo coinvolto era stato colpito da un fulmine prima dell’incidente. L’aereo, un Sukhoi Superjet 100 della compagnia russa Aeroflot, aveva avvertito la torre

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

Papa Francesco chiede perdono ai rom/ Video - Romania : "persone Prima dei pregiudizi" : Papa Francesco chiede perdono ai rom 'persone prima ancora che un pregiudizio, spesso voluto anche dai noi cristiani'. L'ultimo giorno in Romania: il Video

Zingaretti da Floris : 'Prima le persone' : Il Partito Democratico è uscito dalle europee con uno stato d'animo caratterizzato dalla positività. Tutto nasce dal fatto che la parabole, dopo anni di perdite, è tornata a salire ed in molti hanno dato una spiegazione a ciò con l'effetto Zingaretti. Per altri, però, i 'dem' avrebbero accolto con toni troppo trionfalistici i risultati dell'ultima tornata elettorale. In fondo si tratta del maggior partito del centro-sinistra che oggi raccoglie ...