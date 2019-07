Prezzo benzina | diesel e gpl a luglio 2019 | valori stabili | le quotazioni

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)e gpl a, leAssoluta calma nei prezzi dei carburanti nell’ultima settimana. Da otto giorni le diverse compagnie petrolifere non consigliano modifiche dei prezzi ai distributori. Che quindi sono sostanzialmente. In media oggi lacosta al litro 1,593 euro, in modalità self service, mentre 1,728 da serviti. Al contrario ilviene a 1,477 se ci si serve da soli, e 1,616 se ci si fa servire. Ilcambia in base alle compagnie. Nel caso dellaself service si va da 1,61 euro al litro con TotalErg a 1,591 con Q8, mentre si scende a 1,575 euro al litro presso le compagnie no logo. Nel caso delsi passa da 1,496 euro al litro presso TotalErg a 1,472 con Q8. Mentre si cala a 1,459 euro al litro con i distributori low cost, Gpl, metano, dove costa ...

