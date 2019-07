Presunti fondi russi alla Lega | la Procura di Milano indaga

Lega - la Procura di Milano apre un fascicolo sui Presunti fondi dalla Russia : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi ilLegali accordati dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa della Lega in Russia Gianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e ...

Casellati : no a dibattito su Presunti fondi russi a Lega : Questa mattina in Senato c'è stata una accesa discussione tra i senatori del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo del contendere sono le interrogazioni sui presunti fondi illeciti da parte dei russi alla Lega di Matteo Salvini.Il senatore Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela del ...

