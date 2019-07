liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un'che spinge la catenaa diffondere l'avviso di richiamo relativo a un lotto di polpi indopacifici eviscerati e congelati a marchio Genepesca per la presenza di solfiti non dichiarati in. Unareticente, insomma. Come riporta ilfattoalimentare.it, il

forumJuventus : Libero: 'Mossa Juve: 70 milioni e Dybala per Pogba. Paratici insiste con lo United per il francese e non intende mo… - paola124291 : RT @51fini: Polpo con etichetta truffaldina, Auchan fa scattare il ritiro: 'Evitate quel prodotto' ?? ?@Ketty57664851? ?@Fabme0801? ?@paola1… - 51fini : Polpo con etichetta truffaldina, Auchan fa scattare il ritiro: 'Evitate quel prodotto' ?? ?@Ketty57664851? ?… -