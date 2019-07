Polizia di Stato | ecco i nuovi distintivi di qualifica FOTO

Ecco i nuovi distintivi della Polizia di Stato : Paolo Mauri La polizia di Stato cambia i distintivi sancendo definitivamente la sua separazione dall'ambito militare, oggi la presentazione Oggi, nell'anniversario della sua fondazione, la polizia di Stato presenta i nuovi distintivi che sanciscono la definitiva separazione dall'ambito militare, iniziata nel 1981 con il decreto di smilitarizzazione del servizio. Da domani sulle divise degli agenti si sicurezza pubblica facenti capo al ...

Picchia vicina di casa e Polizia scopre che è rapinatore : arrestato : Roma – Le ha procurato una frattura ad una costola, un trauma cranico, la contusione ad un braccio e numerose escoriazioni sul volto, il braccio ed il torace. A scatenare la furia del 42enne una banale lite iniziata tra la vittima e sua madre, a difesa della quale l’uomo e’ intervenuto, cagionando alla vicina di casa una prognosi di 30 giorni. Il 42enne, infatti, non si e’ limitato a discutere e a difendere la madre ma, ...

Scoglitti - non si ferma all'alt e sperona auto Polizia : arrestato : Non si ferma all’alt e sperona una volante. Un 32enne arrestato dalla Polizia di Stato a Scoglitti. E’ accaduto sabato scorso, 6 luglio.

Civitavecchia - 30enne uccide la madre a coltellate e chiama la Polizia : arrestato. “Ha problemi psichiatrici” : Ha ucciso la madre con con un coltello da cucina dopo una lite e ha chiamato la polizia. Poi, si è cambiato i vestiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, aspettando l’arrivo dei poliziotti. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato giovedì sera a Civitavecchia, vicino a Roma, con l’accusa di omicidio. La madre, di 55 anni, era già morta all’arrivo dei soccorsi. Sulla base delle prime ricostruzioni, il ...

Civitavecchia - 30enne uccide madre a coltellate e chiama la Polizia : arrestato : Ha ucciso la madre a coltellate e ha chiamato il 113. V.M., 30enne, è stato trovato seduto su un gradino al di fuori della propria abitazione, una villetta bifamiliare alla periferia di...

Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla Polizia italiana : Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana ed è accusato di “associazione con finalità di terrorismo”. I giornali, che hanno pubblicato tutti lo stesso identico articolo, scrivono che l’uomo arrestato si chiama Samir Bougana, che ha

Guida in stato d'ebrezza e drogato - continua la lotta della Polizia di Stato sul territorio : L'Aquila - Nell’ambito dei servizi mirati per il contrasto del fenomeno della Guida in Stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato anche nel mese di giugno ha effettuato un’attività di prevenzione e controllo che ha prodotto risultati significativamente apprezzabili. La notte del 23 giugno scorso, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (AQ), in collaborazione con il ...

‘Ndrangheta - maxi blitz della Polizia in Emilia : arrestato il presidente del Consiglio Comunale : Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente a un gruppo mafioso. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano dell’organizzazione ‘ndranghetista Emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai ...

La Polizia belga ha arrestato un uomo accusato di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles : La polizia belga ha arrestato un uomo con l’accusa di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles: l’uomo, di nazionalità belga e identificato soltanto come M.G., è stato arrestato sabato e ha negato le accuse. Il procuratore federale Eric Van

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per omicidio colposo - la Polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...

Perché Platini è stato fermato dalla Polizia francese : Le indagini della polizia francese sull'assegnazione della Coppa del mondo 2022 al Qatar – avvenuta il 2 dicembre 2010, nella sede della Fifa a Zurigo – avrebbero portato al fermo dell'ex presidente dell'Uefa dal 2007 al 2015, Michel Platini. Il sito francese Mediapart riporta oggi che l'ex numero 1

Michel Platini è stato arrestato dalla Polizia francese : L’ex presidente della Uefa e tre volte pallone d’oro Michel Platini è stato fermato a Nanterre, in Francia, per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar. Lo scrive Mediapart, il sito web francese indipendente fondato nel 2008 da Edwy Plenel, ex caporedattore di Le Monde. Secondo quanto si apprende, in questo momento Platini si troverebbe nell’Ufficio ...

Michel Platini è stato fermato dalla Polizia francese nell’ambito delle indagini sui Mondiali in Qatar : L’ex calciatore francese e presidente della UEFA, Michel Platini, si trova in stato di fermo a Nanterre, in Francia, nell’ambito delle indagini sull’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. Non si conoscono ancora quali siano le accuse nei suoi confronti.

Milano : controlli Polizia - tre denunciati per guida in stato di ebbrezza : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - E' di tre denunciati il bilancio dei controlli realizzati dalla polizia, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, per prevenire le 'stragi del sabato sera'. I controlli, nella zona di via Valtellina a Milano, hanno permesso di sottoporre a prova con etilometro 40