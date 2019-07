Pirateria audiovisiva in Italia | presentata la nuova ricerca FAPAV - Ipsos

digital-news

(Di giovedì 11 luglio 2019) Le nuove tecnologie hanno ampliato – e continueranno a farlo – l’offerta di accesso ai contenuti, erodendo nel tempo la convinzione che film, programmi e serie tv potessero essere fruiti solo in modo illecito a causa di un catalogo legale ridotto e di difficile accesso. Oggi i contenuti audiovisivi sono disponibili in rete su piattaforme tra le più diverse, in download o in streaming, con modalità di accesso possibili attraverso qualunque device e always-on. Tre anni di studi e analisi elaborati dalla societàper conto di...

Key4biz : @fbagnolirossi (@FAPAV_IT) conclude l’evento di presentazione indagine 2018 di @IpsosItalia sulla #pirateria audiov… - Cor_Com : Frena la #pirateria audiovisiva, ma causa ancora danni per un miliardo - milafiordalisi : Frena la #pirateria #audiovisiva, ma causa ancora #danni per 1 miliardo #fapav -