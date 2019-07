Piogge e vento in Grecia | morte sette persone | tra le vittime anche due bambini

Piogge e vento in Grecia : morti sei turisti stranieri - tra le vittime che due bambini : Dichiarato lo stato di emergenza nella penisola Calcidica dopo l'ondata di forte maltempo che ha colpito la zona

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per forti temporali con Piogge intense - grandinate e forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul maltempo al Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni - forti Piogge e vento : Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, Nord dei Balcani, Germania meridionale, ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : Piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti Piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Maltempo : Piogge torrenziali e vento forte nei Balcani - alluvioni e danni in Croazia [GALLERY] : Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...

Maltempo Marche : allerta meteo arancione per Piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo Emilia-Romagna : Piogge e vento - fiumi ingrossati a Rimini : A causa dell’ondata di Maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l’Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l’ingrossamento dei fiumi registrato nella notte. In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a ...

