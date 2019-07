Pentathlon | Mondiali junior 2019 | Adelina Ibatullina è oro nella prova individuale | sesta

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019)si aggiudica con pieno merito la medaglia d’orofemminile aidimoderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. L’atleta russa, infatti, ha condotto la gara sin dalle prime fasi, chiudendo con 1348 punti totali (236scherma, 278 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 534laser run) precedendo la britannica Kerenza Bryson con 1335 punti (244scherma, 264 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 534laser run) mentre la medaglia di bronzo finisce sul collo della ungherese Luca Barta con 1317. Quarta posizione per l’egiziana Salma Abdelmaksoud con 1307, quinta per la ungherese Blanka Guzi con 1303, mentre la prima delle azzurre, Alice Rinaudo, chiude al sesto posto con 1296 (233scherma, 269 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 501laser run). Settimo ...

