Pd | Renzi a Milano contro fake news | Elfo già sold out 3

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out (2) : (AdnKronos) – Al centro dell’evento, ci sarà l’intervento di Renzi. E’ un’iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? “Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po’ piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c’è concorrenza, siamo ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti”. Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell’organizzazione dell’evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. “Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell’Elfo -dice Scalfarotto all’Adnkronos- e in poco ...

Pd : Renzi - ‘venerdì a Milano - proposte contro fake news’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: “Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui ...

Salvini esulta per Milano-Cortina - ma 5 anni fa chiedeva il "ricovero" di Renzi per le Olimpiadi in Italia : Il Capitano fa l’ennesima giravolta social. “Vince l’Italia, vince lo sport! Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026”. Matteo Salvini esulta su Facebook per l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi, che si terranno tra 7 anni a Milano e Cortina. Una vittoria per il Paese, ma soprattutto per la Lega che ha voluto fortemente che i giochi dei cinque cerchi si tenessero in due territori in cui la ...

Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem 'ritrovo' per ex Renziani : Raccogliere i riformisti che nelle diaspora renziana sono rimasti vicini all’ex premier Paolo Gentiloni e si sono avvicinati alla figura di Nicola Zingaretti. Nasce con questo scopo RiforDem, l’associazione - dicasi corrente, parlando di Pd - presentata la settimana scorsa a Milano con lo stesso Gentiloni in sala. “Rilanciare la sfida delle riforme”: questo l’obiettivo che si è data dell’associazione, ...

Europee - a Milano la reunion di Renzi e Calenda. I due all’attacco di Lega e M5s : “Ora di restituire ceffoni” : Oltre mille persone hanno riempito l’auditorium della Fondazione Cariplo di Milano per assistere alla “reunion” tra Matteo Renzi e il candidato del PD alle Europee Carlo Calenda. “Per un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque, ma adesso è arrivato il momento di restituirli senza il guanto – attacca dal palco l’ex ministro del lavoro – non mi basta il 20% neanche per iniziarla questa partita, la vittoria sarà il giorno in cui ...

Raccolta diffeRenziata - a Milano risparmiate 350 mila tonnellate co2 : Con la Raccolta differenziata del 2018 e' stato misurato per la prima volta un risparmio di circa 350 mila tonnellate di CO2, 3 milioni

Sostenibilità : a Milano con raccolta diffeRenziata -350mila tonnellate CO2 (2) : (AdnKronos) - “Con Milano abbiamo da sempre condiviso il focus sui temi della Sostenibilità e collaborato per la diffusione della cultura del riciclo e della economia circolare", ha aggiunto Giorgio Quagliuolo, presidente di Conai. "Grazie al contatore ambientale, siamo oggi in grado di quantificare