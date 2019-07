Pare sia stata Marica Pellegrini a lasciare Eros Ramazzotti Leggi il motivo

Da bambino Manolas sognava di parteciPare alle Universiadi : A Naxos, terra di terzini, si tennero le prime Universiadi della storia, di gran lunga superiori alle Olimpiadi, tanto che Pindaro – detto “il Ceausescu di Tebe” – ne canterà la meravigliosa bellezza e i modernissimi bagni delle strutture sportive, dedicati alla dea Demetra. La leggenda raccontata dal celebre poeta greco vuole che, così come le cicale si innamorarono del loro canto a tal punto da dimenticarsi di mangiare e morire così di fame, ...

EuroBasket Women 2019 – L’Italia asfalta la Slovenia e va allo sPareggio per i quarti - le azzurre affronteranno la Russia : La Nazionale femminile ha battuto la Slovenia con il punteggio di 75-57, centrando così il secondo posto nel girone Una vittoria all’esordio contro la Turchia aveva fatto sognare all’Italia un passaggio del turno in prima posizione. La cocente sconfitta nella seconda partita contro l’Ungheria ha riportato le azzurre con i piedi per terra regalando da una parte la certezza del passaggio alle fasi eliminatorie, ma ...

Si tuffa nel lago e scomPare : ansia per una calciatrice di 24 anni : Florijana Ismaili, centrocampista dello Young Boys, è dispersa da sabato 29 giugno. Dopo essersi tuffata nel lago di Como...

Risultati Coppa d'Africa 2019/ Diretta gol live score : la Tunisia Pareggia ancora! : Risultati Coppa d'Africa 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma per oggi venerdi 28 giugno 2019. Ecco le classifiche dei gironi E e D.

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Pareggio che può servire ad entrambe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Tunisia-Mali 1-1. 92′ Ancora Merega pericoloso: l’attaccante del Mali in area prova a piazzarla ma Hassen respinge in tuffo. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Conclusione di prima intenzione di Marega sballata. 87′ Ultima ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Samassekou segna direttamente da calcio d’angolo - Pareggia Khazri con deviazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ GOOOOOOOL TUNISIA!!! Khazri trova la rete del pari grazie alla deviazione di un avversario, 1-1 ora. 70′ Secondo cambio per la Tunisia: Chaouat al posto di Khenissi. 67′ Fucilata di Marega murata da un difensore. 64′ Giallo a Msakni per un intervento ruvido. 62′ Primo cambio del match: Msakni per Badri tra le fila tunisine. 61′ GOOOOOOOL ...

Universiadi - Pecchia : “Mi sarebbe piaciuto parteciPare. Io calciatore e laureato - mio padre…” : “Mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare alle Universiadi: penso sia una magnifica opportunità per incontrarsi e confrontarsi con atleti di tutto il mondo. Io in quel periodo ero con l’Under 21 e così non le ho mai giocate”. Fabio Pecchia, talentuoso centrocampista di tante squadre tra cui Avellino, Napoli e Juventus, un Europeo vinto con l’Under 21 di Cesare Maldini e ora allenatore, è anche avvocato (tesi sui contratti dei ...

Judo - Europei 2019 : Mogushkov trascina la Russia all’oro nel Team Event - Portogallo sconfitto allo sPareggio : Dopo quattro giorni di grande spettacolo è andato in archivio il Campionato Europeo 2019 di Judo, che si è concluso quest’oggi nella capitale bielorussa di Minsk con la gara a squadre mista valevole anche per gli European Games. La Russia si è aggiudicata la terza medaglia d’oro della manifestazione ed ha così chiuso in vetta al medagliere con un totale di otto medaglie davanti a Georgia, Francia e Ucraina (con due titoli a testa). ...

Iscrizione Serie C - Albissola senza campo : “Non possiamo parteciPare al campionato” : “Non abbiamo uno stadio, non giochiamo”, sembra uno scherzo e invece è quel che accade nelle Serie professionistiche italiane. Annuncio shock del presidente dell’Albissola, Giampiero Colla, che deve riscontrare di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C a causa della mancanza di un campo: “Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest’avventura. Non abbiamo trovato uno stadio per ...

Ue - Sapelli : “Siamo in una stagnazione drammatica che Pare non finire. Soluzione? L’ha data Savona alla Consob” : “La situazione economica in Italia è troppo drammatica per poterci scherzare su. Siamo entrati in una stagnazione che pare non finire“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giulio Sapelli, che spiega: “La politica interna e quella economica di un Paese dipendono sempre dalla politica estera, quindi non giovano queste divisioni sul ...

Pare proprio che Pokémon Spada e Scudo siano i giochi meno apprezzati dell'E3 2019 : Come da tradizione l'E3 2019 ha i propri vincitori e i propri "sconfitti" e anche questa edizione non è di certo da meno. A quanto Pare uno dei giochi più "odiati" di quest'anno è anche uno dei potenziali blockbuster dei prossimi mesi: Pokémon Spada e Scudo.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che mostra i dislike per visualizzazione dei giochi presenti all'evento losangelino dimostrando come i due nuovi Pokémon si trovino al primo posto ...

Esce di casa e scomPare - ore d'ansia per Tiziana : l'appello dei Parenti : Tiziana Pacco è scomparsa da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Da otto giorni non si hanno più sue notizie. Ha...

Huawei ha firmato un accordo per svilupPare una rete di telefonia mobile 5G in Russia : Huawei, la società di telecomunicazioni cinese da mesi al centro di un grande caso internazionale e sempre più isolata e boicottata dai paesi occidentali, ha firmato ieri un accordo con la compagnia telefonica russa MTS per sviluppare una rete di