Paola Turani | tutti i prodotti esatti del look da sposa

Paola Turani - tutti i dettagli sui suoi 3 abiti da sposa : I bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèI bridal look di Paola Turani firmati Atelier EmèQuesto week-end, nella serata di sabato, la modella e ...

Matrimonio da favola per la modella Paola Turani : L'influencer ha sposato il suo storico fidanzato Riccardo Serpella. Tanti i vip presenti alle nozze.

Matrimonio Paola Turani - la sposa lancia il bouquet e lo prende… Linda Morselli : nozze in vista con Alonso? : Il lancio del bouquet di Paola Turani non ha dubbi: presto le nozze di Linda Morselli e Fernando Alonso E’ andato in scena ieri il tanto atteso Matrimonio di Paola Turani col Serpella. La famosa influencer è convolata a nozze col suo storico compagno, davanti agli amici più cari e ai familiari in uno scenario da favola. Abito stellare e fedi portate dai fedelissimi amici a quattro zampe Nadine e Gnomo, per un Matrimonio da sogno. Tra ...

Paola Turani - matrimonio con il Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato l'evento social di...

Paola Turani ha detto sì e ha sposato Riccardo Serpellini - : Francesca Galici Una cerimonia romantica ed emozionante ricca di invitati vip, tre cambi d'abito e un catering stellato: il matrimonio di Paola Turani e Riccardo Serpellini sul Lago di Garda è stato il più atteso dell'estate Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio è stato celebrato ieri nella splendida cornice di una villa con parco di Lonato, in provincia di Brescia, a pochi passi dal Lago di Garda. Presenti alla cerimonia ...

Il matrimonio (vip) di Paola Turani : Il matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniIl matrimonio di Paola TuraniPaola Turani si è sposata a Desenzano del Garda, con una cerimonia serale nella quale sono stati gli abiti a farla da padroni, gli amici influencer e il ...

Paola Turani - matrimonio con Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato un successo sui social. Con...

Paola Turani sposa : l’amica di Michelle Hunziker ha detto sì : Paola Turani ha detto sì. L’influencer e modella, grandissima amica di Michelle Hunziker, si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Diversi i volti noti tra gli invitati, ma quelli che hanno attirato di più l’attenzione sono sicuramente la presentatrice svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti. Un matrimonio social, che ha coinvolto il milione e mezzo di follower della Turani fin dal principio. L’addio al nubilato in Marocco e la notte ...

Matrimonio Paola Turani : il look di Aurora Ramazzotti fa scatenare i social : Ieri Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini dopo 8 anni di fidanzamento. I due hanno pronunciato il fatidico sì in una romantica e suggestiva location in provincia di Brescia circondati da parenti e amici. Tra gli invitati non mancano i volti noti, prime tra tutte Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, accompagnate rispettivamente da Tomaso Trussardi, uno dei testimoni, e Goffredo Cerza. Per l’occasione mamma e figlia hanno sfoggiato dei ...

Paola Turani sposa! L’amica di Michelle Hunziker ha detto sì : Paola Turani ha detto sì. L’influencer e modella, grandissima amica di Michelle Hunziker, si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Diversi i volti noti tra gli invitati, ma quelli che hanno attirato di più l’attenzione sono sicuramente la presentatrice svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti. Un matrimonio social, che ha coinvolto il milione e mezzo di follower della Turani fin dal principio. L’addio al nubilato in Marocco e la ...

Matrimonio Paola Turani e Riccardo Serpellini : tra gli invitati Aurora Ramazzotti e Giulia Valentina : Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini. La cerimonia si è tenuta alle ore 17:00 del 5 luglio presso il Paghera a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Tanti i volti noti che hanno preso parte a questo romantico giorno. La testimone della sposa era Giulia Valentina. Tra gli invitati anche Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti.Continua a leggere

Un matrimonio-show! E vip. Non si parla d’altro : social impazziti per Paola Turani : Dopo l’annuncio di Paola Turani siamo sicuri: l’estate non è solo la stagione del mare, del caldo, del sole. È anche la stagione dei matrimoni. Il 5 luglio è infatti il grande giorno per la modella e influencer, che salirà all’altare con Riccardo Serpellini, il compagno di vita degli ultimi otto anni. E si può dire che è veramente momento di grandi “Sì” visto che, pochi giorni fa, vi avevamo raccontato di un altro matrimonio: quello tra Piero ...

Star allo Specchio : segreti di bellezza per la sposa di Paola Turani : A pochi giorni dalle sue nozze social Paola Turani, l’influencer «che non se la tira», ci ha rivelato la sua routine di bellezza prima del sì (oggi 5 luglio). E per la rubrica Star allo Specchio, con pochissimo trucco sul viso e in compagnia dei suoi cani, ha elargito dritte beauty golose per spose e non

Paola Turani - il matrimonio dell'influencer è un fenomeno su Instagram. Tutti pazzi per il Turpella's Wedding : Il giorno del matrimonio di Paola Turani con il suo Serpella è arrivato: il 5 luglio è la data fissata dalla modella e influencer e dal compagno degli ultimi otto anni di vita Riccardo...