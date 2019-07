Palinsesti Rai | la delusione di Benedetta Rinaldi | Giorni assurdi | crudeli ed

Palinsesti Rai - parlano gli esclusi. Cristina Parodi : “Non sono riuscita a parlare con nessuno”. Federico Quaranta : “Non conosco Beppe Convertini” : C’è chi entra e c’è chi esce, accade ogni anno inevitabilmente con dubbi e polemiche. I nuovi Palinsesti Rai, presentati alla stampa lo scorso 9 luglio, non fanno certo eccezione. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, a sorpresa, non avrà programmi nella prossima stagione. Sarà pagata per non lavorare con il rischio di un intervento della Corte dei Conti e con l’annuncio della De Santis di un nuovo progetto di cui al momento, ...

Palinsesti Rai 2019/2020 : le fiction : Alessio Boni La fiction è e resta il baluardo della Rai, che ha in serbo per i propri telespettatori una stagione 2019/2020 molto ricca. Rai 1 dedicherà al genere ben quattro serate a settimana (domenica, lunedì, martedì e giovedì), Rai 2 spazierà dal crime alla commedia, Rai 3 ospiterà delle docufiction e Rai Play avrà la sua offerta specifica, con titoli che avranno poi anche un passaggio in tv. Ecco dunque tutti i titoli previsti per la nuova ...

Palinsesti RaiPlay - autunno 2019 : RaiPlay Nella prossima stagione RaiPlay, la piattaforma streaming della tv pubblica, rinnoverà la sua strategia d’offerta attraverso un catalogo digitale diversificato per generi, format e linguaggi. Una vasta gamma di fiction, film, serie tv, documentari, prodotti per bambini e programmi sportivi messi a disposizione degli utenti al fine di rendere la piattaforma web appetibile rispetto alle aspettative del “pubblico non ...

Palinsesti Rai nessun annuncio per l’Allieva 3 - restaurato in tempi record l’Istituto di Medicina legale (British School at Rome) VIDEO ESCLUSIVO : Palinsesti Rai, nessuna conferma per l'Allieva 3 Regna il mutismo assoluto dai vertici Rai ed Endemol per la conferma ufficiale de l’Allieva 3. La presentazione dei Palinsesti Rai poteva essere ...

Antonella Clerici fuori dai Palinsesti Rai : “Mi piacerebbe fare Striscia la Notizia” : Antonella Clerici rompe il silenzio sull’esclusione dai palinsesti Rai: “Il pubblico mi ama” Antonella Clerici è la grande esclusa della prossima stagione televisiva di casa Rai. Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, andata in scena ieri (martedì 9 luglio), e le numerose indiscrezioni sul suo futuro professionale, la storica e amata conduttrice di Raiuno […] L'articolo Antonella Clerici fuori dai ...

Mara Venier - la gaffe ai Palinsesti Rai : “Il mio nuovo programma? Com’è che si chiama?” : Mara Venier è stata protagonista di un’esilarante gaffe a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La bionda conduttrice non solo ha avuto il rinnovo della guida di Domenica In ma in più anche un programma su Rai Radio 2 e una trasmissione in prima serata su Rai 1 che, probabilmente, dovrà sfidare C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio questa nuova trasmissione le ha giocato un brutto scherzo: durante ...

Antonella Clerici : "Io fuori dai Palinsesti Rai? So di valere - lavorerò. Mediaset? Se non mi sento amata - vado altrove" : “Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò”. All’indomani della presentazione della stagione autunnale dei palinsesti Rai, parla in un’intervista a Oggi una delle grandi escluse: Antonella Clerici.La conduttrice - legata al servizio pubblico da un contratto da 1 milione e 250 mila euro - non vuole entrare in ...

Palinsesti Rai autunno : fuori Antonella Clerici - ritorna Lorella Cuccarini : La Rai ha presentato la nuova offerta televisiva per la prossima stagione autunnale, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi appuntamenti. Tantissimi i volti noti che rivedremo sugli schermi di mamma Rai: da Mara Venier a Carlo Conti passando per il ritorno di Lorella Cuccarini. Tuttavia ci sarà anche qualche assente, come Antonella Clerici, la quale pur essendo legata contrattualmente alla tv di Stato, non sarà presente in Palinsesti ...

Antonella Clerici fuori dai Palinsesti Rai si sfoga su Instagram : “Meglio non essere nella mia mente in questo momento” : Ormai sembra proprio essere ufficiale l’esclusione di Antonella Clerici dai palinsesti Rai 2019-2020. nella presentazione dei programmi che vedremo in onda nella prossima stagione non è stato mai fatto il suo nome e, dopo l’addio a La Prova del Cuoco e la mancata riconferma di Portobello e Sanremo Youg, Antonellina non ha avuto la conduzione di nessun nuovo programma, nonostante i successi di pubblico da lei raccolti. ...

Palinsesti Rai autunno 2019 : tutti i programmi e i conduttori : [live_placement]Palinsesti Rai autunno 2019 in diretta: le anticipazioni La Rai presenta il suo palinsesto autunno-Inverno 2019 agli investitori pubblicitari e alla stampa oggi, martedì 9 luglio. Per la prima volta dopo anni, la presentazione si svolge solo a Milano e non a Roma, sede 'istituzionale', della Tv di Stato.L'appuntamento è per le 12.00 negli spazi dell'ex Fiera di Pioltello, location che ha sollevato critiche per l'opportunità ...

Il Paradiso delle Signore Daily dalla cancellazione a fiore all’occhiello dei Palinsesti Rai : dettagli e trama della nuova stagione : Da sicura cancellazione a fiore all'occhiello dei palinsesti Rai, quale orgoglio può essere più grande per i fan de Il Paradiso delle Signore Daily? Proprio grazie a loro la soap tutta italiana è stata salvata dai vertici Rai che ieri hanno confermato la messa in onda da ottobre proprio durante la presentazione dei nuovi palinsesti della stagione 2019-2020. Dopo il grande successo di pubblico della precedente stagione, Il Paradiso delle ...

Palinsesti Rai - Mara Venier nuovo show e Antonella Clerici fuori dai giochi : Presentati i Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2019-2010. Mara Venier confermata a Domenica In che inizierà il prossimo 15 settembre. Per la presentatrice veneziana in programma anche un nuovo show da dicembre che si intitola La Porta dei sogni. Zia Mara ne aveva dato notizia su Instagram con un messaggio misterioso, annunciando che avrebbe avuto uno spazio in prima serata. Confermate anche le indiscrezioni che avevano anticipato ...

Rai - nei Palinsesti non c’è la fiction su Riace. Lucano : “È censura della Lega” : La Rai non manderà in onda Tutto il mondo è paese, la fiction che racconta la storia di Riace: una terra che ha aperto le porte all’accoglienza dei migranti grazie all’ex sindaco del paese calabrese Mimmo Lucano. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in occasione della presentazione dei palinsesti per l’autunno 2019 a Milano. Non è la prima volta che la serie, già interamente girata, subisce ...

Palinsesti Rai 2019-2020/ Torna L'amica geniale - Heather Parisi attacca la Cuccarini! : Presentazione PALINSESTI Rai 2019-2020, le date della prossima stagione e gli appuntamenti in programma: ecco tutti i volti nuovi.