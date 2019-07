Palermo | sciopero precari Iacp | in 71 aspettano stabilizzazione

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019), 11 lug. (AdnKronos) – “Basta con ilato. Vogliamo un futuro certo”. Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratoridellodi. Dinanzi la sede del’Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni. La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. Sul tavolo la scadenza, fissata a dicembre, dell’ultima proroga e la richiesta dell’immediata applicazione della legge Madia per il superamento delato nelle pubbliche amministrazioni. “I vertici dell’Istituto ci hanno comunicato di aver predisposto il piano triennale per le assunzioni che sarà consegnato al collegio dei sindaci – dicono il segretario Fp CgilLillo Sanfratello e Umberto Leo, Rsu della Fp Cgil ‘ ...

