Palermo | Polizia sgomina cosca criminale nigeriana | 10 fermi

Mafia nigeriana - a Palermo vasta operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana , ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo . La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale Anti Mafia , ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo , culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Palermo : fermano un uomo senza patente - aggrediti due ispettori polizia municipale : Palermo , 6 giu. (AdnKronos) - Minacciati e poi aggrediti per aver fatto il loro lavoro. E' accaduto a due ispettori della polizia municipale di Palermo che ieri, in viale Regione siciliana, hanno sorpreso un uomo di 56 anni alla guida di una Fiat Multipla nonostante la patente revocata. Mentre i due

Scherma – Valentina Vezzali dona i suoi ori olimpici alla Polizia per una mostra a Palermo : Scherma: gli ori olimpici di Valentina Vezzali alla Polizia per una mostra a Palermo. Al salone d’onore anche festa delle Fiamme Oro per gli 80 anni di Berruti Valentina Vezzali ha consegnato oggi i 6 ori vinti in carriera alle Olimpiadi al capo della Polizia, Franco Gabrielli. Le medaglie saranno ora scortate a Palermo dove saranno esposte a Palazzo dei Normanni dal 3 giugno alla mostra ‘un TesOro italiano’, in onore dei ...