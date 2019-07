Palermo | continua il caso della professoressa Dell’Aria

scuolainforma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Molti ancora ricorderanno ildi cronaca avvenuto presso l’Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di. Qui un’insegnante, laRosa Maria Dell’Aria, aveva subito un provvedimento disciplinare per non aver censurato il lavoro di alcuni suoi alunni in cui venivano accostate le reggi razziali del 1938 al decreto sicurezza firmato da Matteo Salvini. Qualche tempo fa era stata creata una petizione per rimuovere la sanzione allaDell’Anna, firmata da 264 docenti di scuola e 127 docenti universitari. Tutto inutile, in quanto il provvedimento nei confrontidonna è andato avanti. I docenti in questione hanno firmato (e inviato) una lettera al ministro dell’istruzione Marco Bussetti., anche Marco Bussetti contrario alla sanzione Nella lettera si ricorda al ministro Bussetti come anche lui stesso fosse ...

