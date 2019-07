Padre spara quattro colpi al figlio per rubargli venti euro

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Valentina Dardari Il ragazzo è rimasto ferito solo di striscio e se la caverà. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio Unhatodi fucile al propriodi 29 anni solo per. I due stavano litigando per pochi spiccioli quando l’uomo non ha esistato are. Fortunatamente il ragazzo è statoto solo di striscio e se la caverà. Al momento si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per ilinvece sono scattate le manette, si tratterebbe di un 57enne già noto alle Forze dell’ordine. Tutto è cominciato verso le 13 di mercoledì 10 luglio, nell'appartamento di un palazzo sito in via Dante Alighieri al numero civico 3A a Solza, comune in provincia di Bergamo. Una lite, una delle tante, questa volta è sfociata in un tentato omicidio. Protagonisti une suo. Secondo quanto ricostruito ...

