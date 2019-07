Ora Mediterranea dà i numeri i catanesi evacuati come i libici

Mediterranea - lezioni di yoga per sfidare (ancOra) Salvini : Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con le lezioni di yoga Mediterranea dopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa ...

Mediterranea - lezioni di yoga per sfidare (ancOra) Salvini : Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con le lezioni di yoga Mediterranea dopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'Ora di oggi. Mediterranea : Alex verso Lampedusa - 6 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il veliero dell'ong Mediterranea, pronto a dirigersi verso Lampedusa. Ecco i dettagli, 6 luglio 2019,

"Nave Alex Ora forza il blocco" Mediterranea come Sea Watch : Angelo Scarano La Alex ha dichiarato lo stato di necessità: "Acqua a bordo terminata". E adesso fa rotta su Lampedusa La Alex adesso imita la Sea Watch. La barca con a bordo 42 migranti ha deciso di far rotta su Lampedusa. Il veliero di Mediterranea ha dichiarato "lo stato di necessità". Dopo qualche giorno di stallo a largo dell'isola di Lampedusa, l'equipaggio ha deciso di riprendere la navigazione. L'obiettivo è chiaro: forzare il ...

Migranti : Casarini (Mediterranea) - 'Nave Alex fra un'Ora a Lampedusa - bisogna entrare' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un'ora saranno lì". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l'Ong ha dichiarato "lo stato di necessità" e indicato Lampedusa come "l'unico

Migranti : Casarini (Mediterranea) - ‘Nave Alex fra un’Ora a Lampedusa - bisogna entrare’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un’ora saranno lì”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l’Ong ha dichiarato “lo stato di necessità” e indicato Lampedusa come “l’unico porto sicuro di sbarco”. A bordo di Nave Alex ci sono 41 Migranti più ...

Mediterranea - armatore : ‘Nel salvataggio i libici ci hanno intimato l’alt - l’abbiamo ignOrato’. L’Alan Kurdi verso Lampedusa : Ferma al largo di Lampedusa ormai da oltre 24 ore la barca a vela Alex di Mediterranea resta in attesa di trovare un accordo per il trasferimento dei 41 migranti ancora a bordo dopo aver “strappato 54 vite umane dall’inferno della Libia”, come ha scritto la stessa ong su Twitter. Mentre anche l’Alan Kurdi, dopo il salvataggio di 65 persone in acque libiche, ha annunciato di aver scelto come rotta quella verso Lampedusa: ...

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collabOrazione a patto che portiate i migranti a Malta" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco

Il Viminale sblocca Mediterranea : “Vada a Malta - pronti a collabOrare”. Ong : siamo stremati. Procura indaga su scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

Il Viminale sblocca la Mediterranea : “Vada a Malta - noi pronti a collabOrare”. Procura indaga su presenza scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

Ultime notizie/ Ultim'Ora oggi. Mediterranea : trasbordo migranti in corso - 5 luglio - : Ultim'ora, Ultime notizie di oggi. Mediterranea: trasbordo migranti dall'Alex alle motovedette della guardia costiera, in corso, 5 luglio 2019,

L'ong Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : 'Ora vadano in Libia' : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda della Sea Watch 3 e dell'arresto che ha interessato la capitana Carola Rackete, in seguito rilasciata. Proprio la liberazione della giovane comandante aveva innescato alcune polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte della Lega Nord e del suo segretario, nonché ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle ultime ore un nuovo caso sta interessando l'Italia e, entrando ...