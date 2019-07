Operazioni finanziarie sospette | nel 2018 su del 4 | 5% le segnalazioni “Da settembre faro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Leditrasmesse all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia “continuano ad aumentare in modo significativo” e nelsono state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a quelle del 2017: un incremento del 4,5%. La guardia sulle possibilidi riciclaggio o di finanziamento al terrorismo si è alzata ancora, dunque, e dasarà anche attivato un nuovo strumento per rilevare direttamente in Italia “prelevamenti e versamenti di contante per significativo ammontare” presso banche, Poste, istituti di pagamento e di moneta elettronica nazionali o europei. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Uif, Claudio Clemente, presentando la relazione annuale dell’organismo. L’uso del contante “tuttora particolarmente elevato” in Italia resta un rischio, secondo Clemente, che ha ...

