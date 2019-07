Oggi è la Giornata Mondiale della Popolazione | siamo quasi 8 miliardi | 2 | 7 miliardi in

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella seconda giornata per le due coppie italiane. Da Oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : Oggi potrebbe essere la giornata decisiva : La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare ...

Calciomercato - le notizie di Oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

Si assegnano Oggi le Olimpiadi 2026 - il CIO deciderà tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are : la giornata LIVE : Nella giornata di oggi il CIO assegnerà l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, candidate Milano-Cortina e Stoccolma-Are Si assegnano oggi le Olimpiadi Invernali del 2026, il Comitato Olimpico Internazionale deciderà a chi attribuire l’organizzazione di questo grandioso evento tra le due candidate rimaste in lizza: Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Di seguito il LIVE della giornata: 11.45 – Saranno 82 i membri ...

Si assegnano Oggi le Olimpiadi 2026 - il CIO deciderà tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are : la giornata LIVE : Nella giornata di oggi il CIO assegnerà l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, candidate Milano-Cortina e Stoccolma-Are Si assegnano oggi le Olimpiadi Invernali del 2026, il Comitato Olimpico Internazionale deciderà a chi attribuire l’organizzazione di questo grandioso evento tra le due candidate rimaste in lizza: Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Di seguito il LIVE della giornata: 10.00 – La delegazione ...

Juventus - sarebbero previsti nuovi contatti per De Ligt anche nella giornata di Oggi : La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità ...

Scherma - Europei 2019 : i tabelloni di Oggi e gli avversari degli azzurri. Ultima giornata con sciabolatrici e spadiste : Sesta ed Ultima giornata Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf Si chiude la rassegna continentale di Dusseldorf e a far calare il sipario saranno le prove a squadre della sciabola maschile e della spada femminile. Grande attesa per la sciabola maschile per il quartetto (Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè). L’obiettivo è quello di conquistare la medaglia d’oro. L’Italia è testa di serie ...

Oggi è la Giornata Mondiale del selfie : Sono utilizzati come fonte giornalistica e citati nelle discussioni politiche, Oggi sono perfino spunto di una traccia dell`esame di maturità. Si tratta del selfie: entrato a far parte del linguaggio (e della gestualità) comune quasi un decennio fa, nel 2013 il termine è dichiarato "parola dell`anno" ed entra a far parte delll'Oxford English Dictionary. Sempre in quell`anno gli viene dedicata una Giornata celebrativa che ricorre domani, il 21 ...

“Luci sul Parco” - tra sport - natura e biodiversità : Oggi è la giornata dell’Aspromonte : La natura sarà pregevole cornice di una giornata ricca di attività e passione. E’ il giorno dell’Aspromonte in festa, con le “Luci sul Parco” che si “accenderanno” metaforicamente oggi, Sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie. Una full immersion di momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli iniziative escursionistiche, culturali e scientifiche. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” non sarà solo una festa ma soprattutto un momento di ...

Raggi : Fori sono riuniti - Oggi è giornata storica : Roma – “oggi e’ una giornata storica. Va detto. Finalmente i Fori sono riuniti. Abbiamo lavorato tantissimo per Raggiungere questo risultato e gli ultimi mesi, con l’arrivo del ministro Alberto Bonisoli, hanno consentito di superare moltissimi ostacoli di tipo burocratico e amministrativo che spesso da cittadini non riusciamo a capire, perche’ la struttura stratificata rende complicate le cose piu’ semplici. A ...

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella aggiornata ad Oggi 10 giugno : Il Calendario scolastico 2019/2020 è quasi completo in tutte le regioni. La maggior parte delle regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: ...

Salubrità Alimentare - Oggi la prima Giornata Mondiale : in Italia un allarme al giorno : “Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme Alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione della prima Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, promossa da Fao e Oms a livello Mondiale il 7 giugno per ricordare che ogni anno circa ...

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella aggiornata ad Oggi 6 giugno : Il Calendario scolastico 2019/2020 è quasi completo in tutte le regioni. La maggior parte delle regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: ...

Calciomercato - le notizie di Oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...