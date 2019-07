Nuova tecnica per rilevare le strutture a rischio crollo dallo Spazio | il Ponte Morandi

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) I ponti connettono diversi posti tra di loro e sono di grande utilità per il trasporto e il movimento di cose e persone in tutto il mondo. Ormai la tecnologia è avanzatissima ed esistonodavvero imponenti. Molti governi investono ingenti somme di denaro nei programmi di ispezione e manutenzione, ma il numero di ponti che si avvicinano alla fine della loro vita o che hanno notevoli danni strutturali possono superare le risorse disponibili per la loro riparazione. Ora i gestori delle infrapotrebbero presto avere un nuovo modo per identificare lea maggiordiper evitare tragedie come quella che il 14 agosto del 2018 ha scosso l’Italia: ildela Genova, che ha ucciso 43 persone. Proprio la struttura genovese è l’oggetto di uno studio condotto da un team di scienziati della NASA, dell’Università di Bath in Inghilterra e ...

_FinoAllaFine__ : RT @jason05_: Penso che sia bello vedere che c'è entusiasmo per la nuova gestione tecnica. Ma un video di pochi secondi di una mezza sessio… - rep_torino : Nuova Ztl a Torino, la sindaca: chiesta verifica tecnica sull'ipotesi referendum [news aggiornata alle 14:31] - preciousjily : Uso la nuova tecnica. @crisi_scarlatta Rob rispondimi su whats’app quando puoi! (Sta volta con FinalFanstasy) -