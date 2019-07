Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | quando gareggia Giorgio Minisini? Date | programma

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggiano gli azzurri? Il calendario e le gare giorno per giorno : tutti gli italiani impegnati : Dal 12 al 20 luglio i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) e la Nazionale di Patrizia Giallombardo avrà grandi motivazioni per ben figurare. Nel Yeomju Gymnasium ci sarà da divertirsi e i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini cercheranno di confermarsi sul tetto del pianeta nel programma del duo misto. Osservate speciali, poi, anche Linda Cerruti e Costanza Ferro, in grande ascesa nel contesto ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Giorgio Minisini insegue una nuova magia : Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle sfide o delle esibizioni del Nuoto sincronizzato, in occasione dei Mondiali 2019. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 12 al 20 luglio prenderà il via la inizierà la 18esima edizione dei Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Nel Yeomju Gymnasium assisteremo alle gare del Nuoto sincronizzato e i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini cercheranno di confermarsi sul tetto del pianeta nel programma del duo misto. Osservate speciali, poi, tra le fila della squadra guidata da Patrizia Giallombardo anche Linda Cerruti e Costanza Ferro, in grande ascesa nel ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Giorgio Minisini la stella per il podio : Sono stati resi noti i convocati della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato (da qualche anno definito anche come ‘Nuoto artistico’) per i Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud. La compagine tricolore sbarcherà in Asia domenica mattina, prima dell’avvio delle gare iridate che scatteranno il 12 luglio. Ricordiamo che la competizione metterà in palio anche i primi pass olimpici per Tokyo 2020. Grande attesa per Giorgio ...

Nuoto sincronizzato - World Series 2019 : Minisini/Flamini in evidenza a Barcellona - Cina e Giappone fanno la voce grossa in Canada : Lo scorso fine settimana è stato molto intenso per il Nuoto sincronizzato, visto che hanno preso il via due tappe delle World Series, una in Quebec (Canada) e l’altra a Barcellona (Spagna). L’Italia ha deciso di focalizzarsi sull’appuntamento europeo, con i campioni del mondo in carica del duo misto tecnico Giorgio Minisini e Manila Flamini che hanno ben figurato nella giornata di ieri chiudendo al secondo posto alle spalle dei ...

Nuoto sincronizzato : il sogno del magico bis iridato per Giorgio Minisini e Manila Flamini. La difficoltà di riconfermarsi : Vincere è complicato, confermarsi lo è ancora di più. Si scrive un’ovvietà ma, in ambito sportivo, trattasi di dogma. Nel Nuoto sincronizzato la stagione che si sta vivendo è importante: il circuito internazionale delle World Series ha dato delle indicazioni ma è chiaro che tutto sarà finalizzato ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), che si terranno nel prossimo mese di luglio. L’Italia ha grandi ambizioni. Dopo quanto messo in ...

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini/Flamini e Cerruti/Ferro fanno le prove generali in vista dei Mondiali 2019 : Weekend di classe e leggiadria nella piscina di Ostia per gli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato. La rassegna nazionale ha messo in mostra i migliori elementi della danza in vasca e le attese non sono state affatto deluse. Lo show del duo e duo mixed, con protagoniste le coppie formate da Linda Cerruti e da Costanza Ferro e da Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno fornito delle grandi risposte. Le due liguri con l’ottimo punteggio di ...

Nuoto sincronizzato - World Series Greensboro 2019 : terza giornata. Ori per Giappone e Ungheria prima del Gran Galà di chiusura : Domenica d’azione per il nuovo Sincronizzato nell’Aquatic Centre di Greensboro (NC, USA), dove è andata in scena la terza giornata di gare della sesta tappa delle World Series che ha assegnato gli ultimi due titoli di squadra assieme al Gran Galà di chiusura. Nell’evento Highlight della giornata ha partecipato il solo team ungherese che tramite una routine ricca di mosse acrobatiche, salti, salti e lanci ha così intrattenuto ...

Nuoto sincronizzato - World Series Greensboro 2019 : Giappone in grande spolvero - Kazakistan e Argentina sul podio : Seconda giornata di gare nella sesta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Greensboro (Stati Uniti) e nelle quattro specialità andate in scena il Giappone l’ha fatta da padrone. Nel duo tecnico, la coppa del Sol Levante Yukiko Inui e Megumu Yoshida ha ottenuto il successo con il punteggio di 91.1045 a precedere l’accoppiata canadese Claudia Holzner e Jacqueline Simoneau (88.6425). A completare il podio i padroni di casa ...

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini/Flamini e Cerruti/Ferro danno spettacolo ad Ostia : E così è andata in archivio la terza giornata di gare degli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato ad Ostia. Nella piscina del Centro federale, il programma ha previsto le finali del duo e del duo misto e le aspettative sui protagonisti in acqua non sono state disattese. A dare il via alle danze ci ha pensato la coppia Linda Cerruti/ Costanza Ferro, pluridecorata a livello continentale (bronzo europeo a Glasgow nel 2018) che ha ottenuto ...

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini e Flamini scaldano i motori - Fiamme Oro vincitrici del libero combinato : Dopo l’assaggio di ieri, con le eliminatorie del solo, oggi nella piscina del Centro federale di Ostia si è iniziato a fare sul serio negli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato. Si è assegnato, infatti, il primo titolo nazionale che ha sorriso alle Fiamme Oro, vittoriose di pochissimo nei confronti della RN Savona (0.800 punti). Nel libero combinato la compagine della Polizia, sfruttando la presenza tra gli altri di Manila Flamini, ...