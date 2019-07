Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | Cerruti e Ferro è il giorno dell’esordio nel Yeomju

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Alle ore 04.00 italiane le danze avranno finalmente inizio. E’ proprio il caso di dirlo per il day-1 deidinelGymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Sarà ildei preliminari delle due routine tech del solo e del duo e l’Italia vorrà farsi trovar pronta. La squadra di Patrizia Giallombardo è ambiziosa. Lo dicono i risultati ottenuti nell’ultimo Europeo a Glasgow (Scozia), dove la selezione del Bel Paese ha conquistato nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi). A cimentarsi in questo primosarà prima Lindanel solo. La ligure, vincitrice di sette medaglie nella rassegna continentale, presenterà un esercizio nuovo in questa manifestazione iridata, accompagnata da “Insomnia” di Alexey Arkhipovskiy. L’azzurra vorrà far valere le sue qualità in termini tecnici e dinamici, per essere vicina ...

zazoomnews : Nuoto sincronizzato Mondiali 2019: il programma di domani (venerdì 12 luglio). Orari tv e streaming - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto sincronizzato Mondiali 2019: gli azzurri in gara domani (venerdì 12 luglio). Su che canale vederli in tv e a… - zazoomblog : Nuoto sincronizzato Giorgio Minisini: “L’importante è fare bene e che il risultato non sia stato dato per scontato”… -