Nintendo Switch e Switch Lite a confronto | specifiche | dimensioni | durata della batteria

Quanto costa Nintendo Switch Lite in Italia? GameStop svela il prezzo ufficiale : La nuova console di Nintendo si chiama Nintendo Switch Lite. Nuova per modo di dire, considerando che si tratta di una revisione della macchina da gioco ibrida già in commercio, pensata però per essere sfruttata solo in portabilità. Molti l'hanno già definita come l'erede spirituale del 3DS, viste le dimensioni e il suo colorato design "giocattoloso", con un target di riferimento che è quello dei videogiocatori più giovani. Non stupisce quindi ...

GameStop entusiasta dell'arrivo di Nintendo Switch Lite : Dal nulla, Nintendo ha annunciato un nuovo modello di Switch, lo Switch Lite. Un sistema più piccolo, meno potente con meno funzioni e nessuna possibilità di connettersi alla TV, il sistema è decisamente finalizzato a raggiungere un nuovo pubblico. Naturalmente, il rivenditore GameStop ne è entusiasta.Parlando con GameSpot, il Chief Customer Officer, Frank Hamlin, ha offerto la sua reazione alla console. "Siamo incredibilmente entusiasti di ...

Il prezzo di Nintendo Switch Lite in Italia? Una brutta tegola dal listino di GameStop : Nella giornata di ieri abbiamo assistito all'annuncio ufficiale di Nintendo Switch Lite, il fratello solo portatile di Switch che debutterà sul mercato il 20 settembre proponendo una console che sicuramente potrebbe far gola ad alcuni giocatori ma che allo stesso tempo potrebbe non convincerne altri anche a causa di un prezzo che potrebbe non essere poi così allettante.Sappiamo che la console dovrebbe costare $199 ma questo come si traduce in ...

Nintendo Switch Lite vs Switch : cosa cambia : (Foto: Nintendo) Nintendo Switch Lite è la versione più compatta e con natura solo portatile – dunque non collegabile all’impianto televisivo casalingo – di Switch, la console di ultima generazione della società nipponica. Uscirà sui mercati a settembre. cosa cambia tra le due? Disponibile nei tre colori giallo, grigio e turchese, Nintendo Switch Lite sarà in grado di riprodurre solo i titoli giocabili in mobilità come per esempio Super ...

Nintendo sta lavorando al trasferimento dei giochi tra diversi dispositivi Switch : Nintendo sta lavorando a una feature che consentirà agli utenti Switch di trasferire i contenuti tra diversi dispositivi, riporta VG247.Gli utenti di Switch saranno lieti di sapere che Nintendo sta pensando a questa funzione, considerando che la società ha da poco annunciato il nuovo Switch Lite.Parlando con CNet, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha dichiarato che sono in corso ulteriori opzioni di trasferimento di ...

Il presidente di Nintendo of America conferma : Switch Lite non sostituirà il 3DS : Nintendo da poco ha rivelato Switch Lite, una versione ridisegnata del dispositivo che è stato progettato esplicitamente per essere riprodotto in movimento. A differenza dello Switch principale, non è possibile collegarlo a un televisore per giocare a casa. Potreste pensare che uno Switch solo portatile segnerà la fine di Nintendo 3DS, ma Nintendo non la vede necessariamente in questo modo. La società afferma che non sta terminando il supporto ...

Non solo Switch Lite : Nintendo avrebbe in programma un aggiornamento anche per lo Switch originale : Nintendo ha appena annunciato una versione più piccola ed economica dello Switch, ma lo Switch Lite potrebbe non essere l'unica novità, in quanto ci sarebbe in programma un aggiornamento anche per l'originale Nintendo Switch, con un nuovo processore e nuovi chip di archiviazione flash, secondo la Federal Communications Commission (FCC). I nuovi chip potrebbero significare meno rallentamenti, tempi di caricamento più rapidi, maggiore durata della ...

Emergono le specifiche di Nintendo Switch Lite : Nintendo ha recentemente rivelato al pubblico la sua Nintendo Switch Lite, versione che rinuncia ad alcune funzionalità del modello base per venire incontro ai giocatori più squattrinati. Di seguito vi riportiamo una pratica lista con tutte le funzionalità della nuova proposta della grande N, riportata dal sito ufficiale della compagnia giapponese: Comandi Leggi altro...

Nintendo Switch Lite è ufficiale. Da settembre nei negozi : Switch è la console casalinga di ultima generazione creata da Nintendo. E’ approdata sul mercato nel marzo 2017 confermandosi un successo commerciale per il produttore giapponese. Il successo della console è dettato principalmente dalla natura ibrida della nuova piattaforma che consente di giocare collegata alla TV, come una tradizionale console da salotto. Ma all’occorrenza permette di smontare la console vera e propria dalla dock ...

Nintendo farà una versione economica della console Switch : Nintendo ha annunciato che a settembre metterà in commercio una versione economica della sua console Switch. Il dispositivo si chiamerà Switch Lite e dovrebbe costare 199 dollari. La Switch era stata lanciata nel 2017 ed era diventata una delle console

Switch Lite - arriva a fine settembre la versione solo portatile della console di Nintendo : Nintendo ha annunciato Switch Lite, una nuova versione della Switch che punta esclusivamente al gioco in mobilità grazie alle dimensioni più ridotte, con arrivo sul mercato previsto per il 20 settembre. La nuova Nintendo Switch Lite arriverà in 3 colori (giallo, grigio e turchese), equipaggerà uno schermo da 5,5″ (invece del 6.2″ presente sul modello più grande) ed avrà i controlli integrati con la scocca della console, e non i ...