Nel Napoli | Ancelotti vede un attaccante di movimento | c’è anche Pépé 80 milioni

Inter - il Napoli insiste : Nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Il tema di Arturo alla maturità : “Accoltellato Nell’omertà di Napoli” : Due anni fa, in via Foria Due anni fa Arturo Puoti fu accoltellato da una baby gang. Tutti minorenni, in pieno pomeriggio, in un’affollata via Foria, al centro di Napoli. Lo accoltellarono alla gola senza motivo. Era solo un passatempo, per quei ragazzi, un gioco. Lui, però, rischiò di morire. Diventò un caso: pagine e pagine sui giornali, interviste alla madre in tv: Luisa Maria Iavarone scatenò un giusto putiferio. Nel quartiere, però, ...

Benevento - Vigorito rivela : “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta Nell’anima una favola…” : Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. “Che devo fare con Inzaghi? Io ho Imbriani”. Con questa frase, Vujadin Boskov comunicò al suo presidente, Corrado Ferlaino, che il mancato passaggio di Inzaghi al Napoli per ...

Marco Maddaloni e Romina GiammiNelli : “Stavolta ci sposiamo davvero - nozze a Napoli a settembre” : Il vincitore dell'Isola dei Famosi e la compagna, già marito e moglie con rito civile, si sposeranno anche in chiesa. La proposta era arrivata nel reality, ma il judoka non aveva mai concretizzato il progetto, facendo arrabbiare Romina: "Ho capito che stavo sbagliando. Ora posso dire con certezza che le nozze ci saranno".Continua a leggere

Ritiri Serie A : Inter - Milan e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza Nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

Ritiri Serie A : Inter e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza Nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 10 luglio : bronzo Nel taekwondo per Flecca! : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 10 luglio : Flecca in semifinale Nel taekwondo : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi - personaggio psicotico Nella Napoli fascista : promo e trama della serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

MERCATO NAPOLI – Il Torino su Simone Verdi. Nel mirino di Cairo anche un altro azzurro : CalcioMERCATO – Il Torino su Simone Verdi e non solo. In vista della prossima partecipazione all’Europa League, il Torino sembra intenzionato a costruire una rosa di tutto rispetto. L’edizione odierna di TuttoSport riporta di un forte interessamento da parte del club di Urbano Cairo nei confronti di Simone Verdi, calciatore del NAPOLI. La valutazione, sempre stando al quotidiano piemontese, sarebbe sui 17 milioni di euro ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - spunta GiNella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ Nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Napoli - allarme vongole : i frutti di mare pescati Nella melma sarebbero cancerogeni : Le analisi effettuate lascerebbero davvero pochi dubbi: le vongole illegalmente pescate nei pressi della foce del fiume Sarno sono inquinate e potenzialmente cancerogene. L'Arpac (Agenzia regionale per le protezione ambientale della Campania) ha esaminato alcuni campioni di acqua e di sabbia melmosa, prelevati poco tempo fa in quella zona, mentre l'Istituto Zooprofilattico di Portici si è concentrato sui frutti di mare. I risultati ufficiali di ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Varricchio-Di Martino - un bronzo straordinario Nel Mixed Team di pistola. Oro a Taipei : Una medaglia vinta in casa, che ha fatto esplodere di gioia il poligono della Mostra d’Oltremare alle Universiadi 2019 di Napoli. Il Tiro a segno contribuisce quindi al medagliere azzurro nella kermesse partenopea e per farlo sceglie l’ultimo evento in programma: quello del Mixed Team di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Il merito è del padrone di casa Dario Di Martino e della corregionale sannita Maria Varricchio ...