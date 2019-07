Nel Centro Rimpatri di Torino negate le cure ai malati Il 118 | “Lì non possiamo entrare”

L’Aquila - l’arcivescovo Card. Petrocchi riceve Nello Scipioni - presidente del Centro Abruzzese di Ottawa : L’Aquila – l’arcivescovo delL’Aquila, Card. Giuseppe Petrocchi, ha ricevuto il presidente del Centro Abruzzese di Ottawa, Nello Scipioni, recatosi dal

Sea Watch - Diego Fusaro irride Carola : 'Nel 2011 a fare apericena Nel Centro sociale' : La questione migranti, com'è noto, è un'emergenza con cui l'Europa deve confrontarsi da anni. In molti ritengono che i flussi dall'Africa siano quasi un qualcosa di ineluttabile, al punto che l'unica soluzione sarebbe quella di ampliare il più possibile le maglie dell'accoglienza e creare un sistema attraverso cui le persone provenienti del Continente Nero possano integrarsi e diventare utili nel tessuto economico e sociale. C'è chi, invece, ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - spunta GiNella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Libia - liberi i 350 migranti rinchiusi Nel Centro di Tajoura. Nella struttura erano morte 53 persone dopo un raid aereo : Sono liberi i 350 migranti rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, in Libia. Il governo del premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro. Il centro era stato colpito la settimana scorsa da un raid dell’aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti. La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ...

Solo Nel 2021 il mercato immobiliare riprenderà a correre - secondo il centro Rur : L'anno in corso restituisce buoni segnali sul segmento residenziale nuovo o ristrutturato, ma sul fronte complessivo degli scambi e dei prezzi regna ancora la stasi. Il mercato immobiliare residenziale...

Morto Nel Centro Rimpatri - polizia minaccia e picchia un giornalista : “Sparisci” : Il giornalista torinese Roberto Chiazza stava documentando il presidio di ieri sera davanti al CPR di Torino: dopo aver ripreso le manganellate della polizia a due ragazzi inermi è stato a sua volta picchiato e minacciato: "Un agente mi ha dato una manata in faccia, un calcio a una mano e poi ha colpito la macchina fotografica danneggiando il motore della messa a fuoco automatica".Continua a leggere

Allerta Meteo al Centro/Nord : Nel 2019 “già 202 grandinate violente hanno flagellato l’Italia” : “Al Centro/Nord è SOS grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’Allerta Meteo in 7 regioni della protezione civile per rovesci di forte intensità, frequente attività ...

Torino - 32enne muore Nel Centro di rimpatrio : “Era in isolamento dopo uno stupro subito” : Un uomo di 32 anni di nazionalità bengalese ha perso la vita all'interno del CPR (centro di Permanenza e rimpatrio) di via Santa Maria Mazzarello, a Torino. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ma il decesso risalirebbe alla notte. Stando al responso del medico legale intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini ...

Chiuse scuole - piscine e ristoranti! Invasione di processionarie in Germania e Nel Centro Europa : È allarme Thaumetopoea pityocampa in alcuni paesi europei, tra cui Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, in cui si sta verificando una vera e propria Invasione di questi insetti dotati di setole urticanti, complice il caldo torrido e secco. Nei casi più gravi il contatto con l'uomo può provocare febbre, dermatiti e crisi di asma: per questo sono state Chiuse piscine, parchi pubblici e ristoranti. Le Thaumetopoea pityocampa, questo il ...

La Libia è pronta a liberare 7mila migranti dopo le bombe Nel Centro di detenzione : La strage di decine di migranti nel centro di detenzione di Tajoura a Tripoli perpetrata per tragico errore dall'aviazione del generale Haftar ha spinto il governo del premier al Sarraj a valutarel'ipotesi di chiudere la quindicina di strutture in cui sonorinchiuse circa settemila persone

Torino - bimbi al sole per ore o lasciati Nel bosco : titolare di un centro di ippoterapia condannato per maltrattamenti : Bambini puniti severamente, lasciati sotto il sole estivo per ore, privati di cibo. Bambini persi, lasciati nel bosco senza che nessuno fosse avvertito. Per questi episodi e altri ancora è stato ritenuto responsabile dei maltrattamenti dei minori con disabilità che frequentavano il suo centro di ippoterapia. Paolo Franchino, 46 anni, responsabile della cooperativa I Cavalieri senza testa che gestiva il centro nel parco Monte San Giorgio a ...

Scossa di terremoto Nel cuore della Sicilia : epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nel cuore della Sicilia: epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.