Nasce in Valle d’Aosta il progetto Alpine Green Experience FOTO

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Si è appena conclusa la cerimonia di presentazione del, un passo fondamentale nello sviluppo del turismo sostenibile in, che sarà operativo entro pochi mesi. L’evento si è svolto con la partecipazione di Andrea Celesia – AD di, Gabriella Morelli, Direttrice dell’Office Régional du Tourisme della Regione(in vece di Laurent Viérin – Assessore Regioneal Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali e Albert Chatrian – Assessore Regioneall’Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale). IlIldall’idea di coinvolgere l’ospite in un percorso virtuoso che fa della sostenibilità il modo migliore per scoprire l’incantevole territorio dellanella sua autenticità. Sviluppatosi grazie a una visionaria intuizione ...

greencityit : Nasce in Valle d’Aosta il progetto Alpine Green Experience: Alpine Green Experience diventerà operativo nel corso d… - italiavola : Nasce in Valle d’Aosta il progetto visionario Alpine Green Experience - Martinengo_P : Nasce un progetto di turismo sostenibile in Valle d'Aosta: Alpine Green Experience -