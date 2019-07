Napoli | Gesù al posto della targa su una Vespa Il video denuncia Senza parole

Gesualdo Vercio a Blogo : "The Real Housewives di Napoli ? Vogliamo che diventino amate tanto quanto gli altri talent di Real Time" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]prosegui la lettura Gesualdo Vercio a Blogo : "The Real Housewives di Napoli? Vogliamo che diventino amate tanto quanto gli altri talent di Real Time" (video) pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2019 16:12.

Napoli - adesivo di Gesù per coprire la targa dello scooter. Il video del consigliere dei Verdi : “Situazione fuori controllo” : “Ci è stato segnalato un video realizzato in via Argine a Ponticelli in cui si vede una Vespa procedere in strada con un adesivo raffigurante Gesù Cristo al posto della targa.Siamo senza parole.”. Così il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Maria Borrelli, noto per le sue denunce, ha commentato un video rilanciato sulla pagina Facebook in cui si vede una coppia viaggiare su una strada di Napoli, a bordo di uno scooter con la targa ...